İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

6 Mayıs Cumartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

7 Mayıs Pazar:

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

8 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

AA