Merhabalar sevgili dostlar. Yine eskilerden bir lezzet konuğumuz... Hepimizin çocukluğundan bugüne gelen ''SUPANGLE'', Pastanelerde yediğiniz ölçü ve tarifi ile ile sizlerle...

SUPANGLE- yani İNGİLİZ ÇORBASI anlamına gelen supanglenin sıra dışı ve ülkeden ülkeye taşınan öyküsü de bulunmaktadır.Bir çok tarifte olduğu gibi 16 .yüzyılda yine bir tesadüf eseri ortaya çıkmıştır ve biraz eklemeler ve süslemeler ile çikolatalı sütlü tatlılar kategorisine girmiştir.

60'lar-70'ler olarak bilinen ve popüler olan tatlımız aslında ''SUPANGLEZ''olarak tanınırdı. Öyle yada böyle eski defterleri arada karıştırmakta fayda var sanırım..Hem nostalji hemde unutulmayan tatlar olarak hatırlamakta ve yeni nesile tanıtmakta fayda var sanırım..

İşte tarifimiz:

MALZEMELER:,

1 lt tam yağlı süt

6 yemek kaşığı toz şeker (1 su bardağından biraz az)

3 yemek kaşığı kakao

4 dolu yemek kaşığı un

2 ad yumurta sarısı

100 gr bitter çikolata

1 su bardağı buzlu su

ÜZERİNE:

Fıstık tozu

Meyve

İÇİNE:

Kek ( küp şeklinde kesilmiş)

HAZIRLANIŞI:

Süt,şeker,yumurta sarıları,kakao ve unu tencereye alarak pürüzsüz kıvama gelene kadara çırpın.

Orta ateşe alarak karıştırmaya başlayın.

Koyuca bir kıvama gelene kadar pişirin.

Çikolatayı küçük parçalar halinde keserek ekleyin ve karıştırın.

Ateşten indirin ve çikolatalar tamamen eriyene kadar çırpın.

Bu aşamada 1 su bardağı buz gibi soğuk suyu ekleyin ve çırpın.

Tatlınızı pişirmeye başlamadan önce buzdolabınıza yada daha çabuk soğuması için deep freeze 1 su bardağı su koyarak bekletin,hazır olsun.

Tatlımız hazır,şimdi çikolatalı kek parçalarını cup'ların içine yerleştirin.

Üzerine supangle'yi eşit olarak paylaştırın.

Soğuk su eklediğimiz için tatlınız çabuk soğuyacaktır onun için üzerine fıstık tozu ve vişne yada herhangi bir meyve ile süsleyerek buzdolabın da soğumaya bırakın.

Hepinize afiyet olsun.

SEVGİYLE.