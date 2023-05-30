İstanbul

İlçedeki bir fırına alışveriş yapmak için giren kişinin işletme çalışanı tarafından tehdit ve hakarete uğramasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheli K.Y. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "silahla tehdit" suçlarından gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri K.Y'yi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Öte yandan, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan fırına gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, iş yerini ruhsata aykırılıklar olduğu gerekçesiyle mühürledi. Ayrıca dükkan sahibinin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı da iptal edildi.

Kapatılan iş yerinin camına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterinin asıldığı görüldü.

"Babama da saldırmış"

Bu arada, hakarete uğradığı iddia edilen M.A'nın (16) ablası Sümeyye A'nın söz konusu fırında bir aydır çalıştığı öğrenildi.

Abla Sümeyye A, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün kardeşine eve gelirken ekmek almasını istediğini söylediğini anlattı.

Kardeşi fırına girerken işletmeci K.Y. tarafından hakarete uğradığını dile getiren Sümeyye A. "28 Mayıs'ta seçimin ardından mahallemizdeki kutlamalara katıldık. Kardeşim de ekmek almaya doğru ilerlerken 'Reis' diye bağırınca fırın işletmecisi bunu duymuş. Ekmek almak için dükkana giren kardeşime hakaret etmiş. Babam da konuşmaya gitmiş, ona da saldırmış." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımıza gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret etmek kimsenin haddine değildir. İlçemizde yaşanan olay sonrasında, mevzubahis işletmeyle ilgili inceleme başlatılmıştır. Yapılan inceleme sonrasında, ruhsata aykırılıklar tespit edilmiş olup, bu çerçevede tutanak tutulmuştur. Tutanağa istinaden yarın itibariyle gerekli cezai işlemlere devam edilecektir." ifadesini kullanmıştı.

Dursun, olaya ilişkin bugün yaptığı paylaşımda ise artık eski Türkiye'nin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hak ve özgürlüklerinin sadece kendileri için geçerli olduğuna inanan, kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştiren ve hatta hakaret eden kara zihniyetin bir tezahürü ile karşı karşıya kalan kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Son derece demokratik ve katılımcı bir seçimin sonucuna tahammül edemeyen ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy veren seçmenlere hakaret eden şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu iş yeri mühürlenerek, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

AA