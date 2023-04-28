SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDEKİ PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ

SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01820169

Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN : 2023/4140601-İdarenina) Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 SULTANGAZİ/İSTANBULc) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu mal alımına) Adı : Sultangazi İlçesi Dahilindeki Park ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki Alım İşib) Niteliği, türü ve miktarı :60 KALEM BİTKİ ALIMI, MAL ALIM İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ FİDANLIĞIç) Süresi/teslim tarihi : 12.06.2023 tarihinde işe başlanır. İşin süresi 20 takvim günüdür.d) İşe başlama tarihi : 12.06.20233-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2023 - 10:00b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Toplantı Salonu4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:Numuneler ihale tarihi dahil olmak üzere 3 gün içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü Depo Alanına teslim edilmesi gerekmektedir. Numunelerin üzerinde teklif cetvelinde yer alan kalemlerin latince ve türkçe adı, açıklaması, ihale kayıt numarası, ''Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'' yazılı kartların bulunması gerekmektedir. Bu şekilde sunulmayan numuneler, Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından teslim alınmayacaktır.Numuneler teknik şartanameye uygun olarak, eksiksiz bir şekilde yerine getirilmelidir.Teknik şartnamede yer alan 60 kalem bitkinin numunesi getirilmelidir.İstekliler tarafından getirilen numunelerin indirilmesi, ölçüm noktalarına taşınması ve buradan idarenin belirlediği istif alanına götürülmesi işleri istekli firmalara aittir. Numuneler teslim alınana kadar oluşacak tüm olumsuzluklardan istekli firmalar sorumlu olacaktır. (Getirilen Ağaç, Ağaççık, Çalı malzemelerinin kırılması-örselenmesi-yaralanması v.b. meydana gelebilecek tüm olumsuzlukların bilabedel giderilmesi istekli firmalara aittir).İdaremizin Numune Teslim Alma Yetkilisi tarafından,yaşanması muhtemel karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla, getirilen malzemeler detaylı bir şekilde fotoğraflanarak tutanağa eklenecektir. Tutanaklar ile fotoğraflar taraflarca imzalanarak numuneler teslim alınacaktır. Tutanağın bir sureti de istekliye verilecektir. (Numuneler Habipler Mahallesi 2689. Sokak adresinde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlık Depo Hizmet Alanına teslim edilecektir.)4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.Kamu veya özel sektöre ağaç ve bitki satış işi yapmış olmak5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.