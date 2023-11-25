Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenecek Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, Filistin konulu üç kısa filmin yer aldığı Filistin Özel Seçkisi’yle başlıyor. Mustafa Akkad konulu panelin yanı sıra, ulusal ve uluslararası yarışma filmleri gösteriminin de yapılacağı etkinlik Pazar akşamı ödül töreniyle sona erecek.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleri ile Sultanbeyli Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek 3. Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ulusal ve uluslararası kategoride yılın en dikkat çeken kısa filmlerini film ekiplerinin de katılımıyla 23-26 Kasım tarihleri arasında seyirciyle buluşturacak. Ödül töreninde; Ulusal ve Uluslararası Yarışma Ödülleri’nin yanı sıra Onur Ödülleri, usta oyuncular Hikmet Körmükçü, Zihni Göktay ve Bedia Ener ile sinema tarihçisi ve yazarı Burçak Evren’e verilecek. Bu yılın Kısa Filme Destek Ödülü ise yapımcı ve sunucu Ömer Sami Sevimli’ye takdim edilecek. Törende ayrıca ödüllü Filistinli yönetmen Muhammed Almughanni'ye İnsan Hakları Özel Ödülü verilecek.

Uluslararası Yarışma Filmleri Sultanbeyli’de

Bu yıl yarışma jürisi’nin değerlendireceği finalistler arasında; Turan Haste’nin Rutubet, Kasım Ördek’in Birlikte Yalnız, Alkım Özmen’in Gece Babamızı Ararken, Beril Tan’ın Farklı Bir Yas, Korhan Topcu’nun Gözlerin, Zeynep İncetekin’in Kara Tavuk, Murat Arda Gürsoy’un Güneş Ay ve Kadın, Barış Kefeli ve Nükhet Taneri’nin Ben Tek Siz Hepiniz, Emre Sefer’in Babamın Öldüğü Gün ve Kadir Felek’in Bir Avuç Toprak filmleri yer alıyor. Uluslararası Yarışma finalistleri arasında ise; Yalçın Çiftçi’nin Beyaz Dağın Çocukları, Miguel Ángel Olivares’ın

Scrapyard, Jitka Nemikinsová’nın Lights, Nejib Kthiri’nin Trinou ve Ward Kayyal’ın Hamza filmleri yer alıyor.

İsrail İşgalinin İzleri Beyazperdede

23 Kasım Perşembe açılış gününde, 7 Ekim tarihinden bu yana İsrail’in işgali nedeniyle büyük bir insanlık dramının yaşandığı Filistin’i anmak adına Gazzeli yönetmen Mohammed Almughanni imzasını taşıyan Son of the Street (2020), Falafala (2019) belgeseli ve Shujayya (2016) filminin yer alacağı gösterime yönetmen de konuk olarak katılacak. Gösterimlerin ardından söyleşisinin yer alacağı programda ayrıca yönetmen Mohammed Almughanni yer alacak.

“Halep'ten Hollywood'a: Mustafa Akkad” Konuşulacak

Her yıl kültür ve sanatın önemli isimlerinden birinin anıldığı Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, bu yıl usta yönetmen Mustafa Akkad adına düzenleniyor. Usta yönetmen onuruna hazırlanan yarışma dışı kısa film seçkisinde Derya Uygurlar’ın Yavru Karınca, Mehmed Akif Yıldız’ın Simbiyoz, Semih Sağman’ın Hayatımın En Güzel Günü, Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey, Muhammed Ozan Talay ve Mehmet Fatih Destegüloğlu’nun Defineciler filmleri yer alıyor. Akkad’ın hatırasını yaşatmak amacıyla 24 Kasım Cuma AKM Yeşilçam Sineması’nda düzenlenen “Halep'ten Hollywood'a: Mustafa Akkad” başlıklı panelde sinema yazarı Tuba Özden Deniz, yapımcı Cemil Yavuz ve gazeteci Turan Kışlakçı yönetmeni farklı yönleriyle ele alacak.

TOPLAM 157 BİN TL ÖDÜL!

Yurt içi ve yurt dışından yoğun katılımın yaşandığı 3. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması’nda dereceye girecek filmler için sinemacılara toplam 157 bin TL ödül ve telif verilecek. Yarışmayı birincilikle tamamlayan filme 30bin TL, ikinci filme 20 bin TL, üçüncü filme 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca “Jüri Özel Ödülü” kapsamında seçilen film ise 7 bin TL’nin sahibi olacak. Altı finalist proje ile Özel Seçki’de gösterilen 5 filme 5’ er bin TL gösterim telifi verilecek. Yarışma kapsamında ödüllerin verileceği kategoriler arasında “En İyi Müzik”, “En İyi Kurgu”, “En İyi Görüntü Yönetimi”, “En İyi Kadın Oyuncu” ve “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü yer alıyor. Sinemanın mihenk taşlarına Onur ve Emek Ödülleri’nin takdim edileceği etkinlikte kısa film alanına destekleriyle öne çıkan kişi ve kurumlara da Kısa Filme Destek Ödülleri takdim edilecek.

3.SULTANBEYLİ ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

PROGRAM AKIŞI | 23 – 26 Kasım|

23 KASIM PERŞEMBE

Sultanbeyli |Fuat Sezgin Konferans Salonu|

Saat: 14.00 Film Gösterimi: Filistin Seçkisi

Saat: 16.00 Söyleşi Mohammed Almughanni – Yönetmen

24 KASIM CUMA

Taksim |AKM Yeşilçam Sineması |

14.00-15.30 Uluslararası Yarışma Filmleri

16.00-18.00 Özel Seçki (Mustafa Akkad Anısına)

19.00– 21.00 Panel – Halep’ten Hollywood’a: Mustafa Akkad

25 KASIM – CUMARTESİ

Taksim – |AKM Yeşilçam Sineması|

Saat: 12.00 – 14.30 Film Gösterim: Ulusal Yarışma Filmleri – 1

Saat: 15.30 – 16.30 Söyleşi: Murat Saraçoğlu – (Jüri Başkanı)

Saat: 17.30 – 20.00 Film Gösterim: Ulusal Yarışma Filmleri – 2

26 KASIM – PAZAR

Taksim – |Atlas Sineması|

19.00 Ödül Töreni