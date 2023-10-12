Malazgirt'te Bizans ordusunu yenerek 1071 yılında Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, kararlılığı, cesareti, inancı, öngörüsü ve uyguladığı savaş stratejileriyle ön plana çıkmıştı.

Malazgirt'te 26 Ağustos 1071'de Bizans ordusunu bozguna uğratan Sultan Alparslan, heybetli duruşu, cesareti, inancı, öngörüsü, kararlılığı ve uyguladığı savaş taktiğiyle Türklere Anadolu'nun kapılarını açmıştı.

Amcası Tuğrul Bey'in yerine 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin hükümdarlığına geçen Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla Türklerin Anadolu'yu yurt edinmelerini sağlamıştı.

Büyük bir devlet adamı olan Sultan Alparslan, ordusundan katbekat fazla Bizans ordusuna karşı 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle Türklere Anadolu'nun kapılarını açarak tarihe geçmişti.

"Sultan Alparslan, 26 Ağustos'ta ordusuyla cuma namazını kıldıktan sonra beyaz bir elbise giyerek 'bu elbise eğer ölürsem kefenim olsun' deyip askerlerine şu nasihatlerde bulunmuştu:

'’ Müslümanların camilerde dua etmekte oldukları bu saatlerde düşmanın üzerine atılmak istiyorum, galip gelirsek arzu ettiğimiz sonuç gerçekleşir, yenilirsek şehit olarak cennete gideriz.

Bugün burada ne emreden bir sultan ne de emir alan bir asker var. İçinizden biri olarak sizinle birlikte savaşacağım.

Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler, istemeyenler serbestçe geri dönebilirler.'

Alparslan: ‘’Ya muzaffer oluruz ya da şehit olur cennete gideriz’’ diyor.

Cuma namazından sonra başlayarak akşama kadar devam eden savaşta Alparslan'ın klasik Türk savaş taktiği olan "sahte ricat" taktiğini kullanarak Bizans ordusunu ağır bir mağlubiyete uğratmıştı.

Sultan Alparslan 1063 yılında Tuğrul Bey vefat ettikten sonra Selçuklu tahtını ele geçirmişti.

Alparslan da Anadolu'yu yurt tutmak için babası gibi Anadolu'ya seferlerde bulunuyordu.

Babasının siyasetini devam ettirmişti. Bunu gören Bizans İmparatoru Romen Diyojen, bunu engellemek maksadıyla Malazgirt'te Alparslan'ın önüne çıkmış fakat Alparslan'ın kararlılığı, direnci ve cesareti, bu galibiyeti almasında en büyük rolü oynamıştı.

Bundan sonra da artık Anadolu'nun kapıları sonuna kadar Türklere ve Müslümanlara açılmıştı.

Malazgirt Savaşı, İslam ve Türk tarihi açısından önemli hadiselerden biridir.

Anadolu; Asya ve Avrupa arasında köprü vazifesi gören üç tarafı denizlerle çevrilmiş bir yarımadadır.

M.Ö. Hitileri Frigler, Ermeniler buraya yerleşip medeniyet kurmuşlardır.

Yunanlılar, Medler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar Anadolu’ya hâkim olmuşlardır.

Selçuklular, Emeviler, Abbasiler Anadolu’ya hâkim olmak istemişler başarılı olamamışlardır.

Müslüman Türkler ise Anadolu’yu feth etmek ve onu yurt haline getirmek için uzun ve kanlı mücadeleler yapmış ve bunda muvaffak olmuştur.

Acaba Türklerin Anadolu’yu yurt yapmak istemelerinin sebepleri nelerdir?

Anadolu’nun Türklere ait bir yurt olduğunu ilk defa Haçlı yazarlar belirtmişlerdir.

Ermeni tarihçilerden Hayton; “Türkler, Türkiye’nin sahibi olduktan ve sultanın yönetiminde burada yerleştikten sonra, Latinler bu memleketi ‘Turgia’ adıyla anıyorlar.” demiştir.

Bu satırlar Anadolu’nun Türk yurdu olarak kabul edildiğinin ve Türkleştiğinin kesin delilidir.

Her türlü meşakkat ve sıkıntılara rağmen Türklerin Anadolu’yu fet etmek istemelerinin sebeplerinden biri CİHAD gayesidir.

İlayi Kelimetu’llah ve Allah’ın adını yaymak için Müslüman Türkler Anadolu’yu feth etmek istemişlerdir.

Bir diğer sebep; yeni bir yurt edinmek ve yerleşmek ihtiyacıdır.

Türkistan’dan, Horasan’dan gelen Türk savaşçılarının ve dervişlerin bütün gayesi, Anadolu’yu İslamlaştırarak yeni bir yurt kazanmaktı.

Başka bir sebep de; kendilerini beslemek ve hayvan sürülerine otlak bulmak isteğidir.

Anadolu çok zengin ve bereketli topraklara sahiptir.

Türkler Anadolu'yu feth etmeden önce güneylerinde, doğularında Müslümanlar ve batıda ise Bizanslılar vardı.

Topraklarını genişletmek için Müslümanlara saldırmak uygun değildi.

En uygunu batıya, Bizans’a hücum etmekti. Anadolu’ya hâkim olmaktı.

Bütün Türkmenlere feth adresi olarak yıllarca Anadolu gösterilmiş ve Bizans üzerine akın yapmaları istenmiştir.

Anadolu'nun fethi için yüzbinlerce Türk Askerinin kanı Anadolu topraklarını sulamıştı.

Emevi ve Abbasilerin dört yüz yılda başaramadıkları feth olayı Türkler tarafından yüz-yüz elli yılda gerçekleştirilmiş ve Anadolu Türk yurdu haline getirilmiştir.

Hoşça kalınız.