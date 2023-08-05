Haber: Beyza Betül Cihan

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışmaya başladı. Ardından askere gitti.

Süleyman Özışık, Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Gazeteciliğe 1990 yılında Günaydın gazetesinde başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Milliyet ve Akşam gazetelerinde çalışmıştır.

Süleyman Özışık, gazetecilik kariyerinin yanı sıra televizyon programları ve belgesel çalışmalarıyla da tanınmıştır. Kendisi aynı zamanda internet haber sitesi internethaber.com'da da köşe yazarlığı yapmıştır.

Süleyman Özışık, 2015 yılında "7 Haziran 1 Kasım Kederden Zafere" isimli kitabını yazmıştır ve yayınlamıştır.

Özellikle magazin haberleri ve röportajları ile tanınan Süleyman Özışık, Türkiye medyasının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Maalesef kanser hastalığına yakalanmış ve 2023 yılında 52 yaşında hayatını kaybetmiştir.