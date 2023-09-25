TEKİRDAĞ AA- Anne Dilek Asutay, 2 yaşında otizm tanısı konulan oğlunun sosyal hayattan kopmaması için mücadele etmeye başladı.

Yiğit'in su korkusunu yenmek için doktor tavsiyesiyle yüzme havuzuna götürmeye karar veren anne Asutay, oğlunu Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürlüğünün kursuna yazdırdı.

Yiğit, haftanın iki günü annesiyle havuza gelerek yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışma yaptı. Korkarak girdiği havuzda yüzmeyi öğrenen Yiğit, şimdi tek başına kulaç atıyor.

Anne Dilek Asutay, oğlunun yüzmeyle sosyalleşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Oğlunun yüzmeyle tanıştıktan sonra hayatının değiştiğini anlatan Asutay, "Oğlum sudan korkuyordu. Banyo bile yapmak istemiyordu. Doktor önerisiyle yüzmeye başladık. Anıl hocayla tanıştık ve su korkusunu yavaş yavaş yendik. Suya dokunamıyordu, kıyafetlerine su geldiği zaman kıyafetlerini çıkartmak istiyordu." dedi.

Asutay, oğlunun ilk yıl suya alışmasının çok zor olduğunu, yüzmeyi öğrendikten sonra suyu her şeyden çok sevmeye başladığını dile getirdi.

Yüzmeyi öğrendikten sonra oğlunun öz güveninin arttığını ifade eden Asutay, "Sürekli geliyoruz ve çok memnunuz. Oğlum parmaklarının ucunda yürüyordu, el ve ayak koordinasyonunda sıkıntılar vardı, yüzmeye başladıktan sonra o sıkıntılar geçti. Havuza alıştıktan sonra denize girmeye başladı. Kendi başına yüzmeye başladı. Yaşadığımız birçok sorunu yüzmeye başladıktan sonra aştık." diye konuştu.

Asutay, oğlunun yüzme yarışlarına katılabilecek seviyeye gelmesini de istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tek başına yüzmesi anne olarak beni çok mutlu etti. Burada biz çok rahat oluyoruz. Bütün aileler, özel çocuklar burada birbiriyle kaynaşıyor. Burada bütün aileler aynı kaderi paylaşıyor ve buradaki güzel ortamda olmaktan bütün aileler memnun. Kursların sürekli devam etmesini istiyoruz. Siz çocuğunuzun özel durumunu kabullenmezseniz, hakkınızı aramazsanız kimse size hakkınızı vermez. Biz çocuğumuzu dışlarsak bize kimse yer açmıyor."

"Özel çocuklar" yüzmeyle sosyalleşiyor

Yüzme antrenörü Anıl Bulut da "özel çocuklar"ın yüzmeyle tanıştıktan sonra sosyalleştiğini dile getirdi.

Anıl Bulut, "Yiğit ilk geldiğinde sudan korkuyordu. Suya alıştırmamız zor oldu. Suya alışıp yüzmeyi öğrendikten sonra sudan çıkmak istemedi. Artık tek başına yüzüyor. Hem kendisi hem de ailesi çok mutlu. Biz de onların mutluluğa kulaç attığını görünce çok seviniyoruz. İnşallah yüzmede kendisini geliştirip güzel yerlere gelecektir." dedi.