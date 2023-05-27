Ana anlaşmazlık noktalarından biri, 100 bin kişilik RSF'yi orduya dahil etme planları ve daha sonra yeni gücü kimin yöneteceği meselesidir. Janjaweed'ler yani Süratli Destek Gücü paramiliter ordusu, Sudan ordusuna katılmak yerine "bağımsız ve belirli menfaat alanlarını kontrol edebilen" bazı avantajları ellerinde tutmak istiyorlar. Bunun olmayacağını anladıklarında, Sudan ordusuna ve hükümetine saldırdılar.

Çatışmalar, RSF üyelerinin ülke çapında yeniden konuşlandırılması nedeniyle günlerce süren gerilimin ardından geliyor. Ordu bu adımı bir tehdit olarak görüyor. Ayrıca, Haziran 2019'da 120'den fazla protestocunun katledilmesi de dahil olmak üzere insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Sudan ordusu sözcüsü Nebil Abdullah, Silahlı Kuvvetler Komutanlığının onayı veya koordinasyonu dışında HDK'nin başkentte ve bazı şehirlerde hareketlilik gösterdiğini ve yayıldığını söyledi. Sudan ordusu, HDK'nin devlet ve milli güvenlik için tehdit oluşturan "isyancı güce" dönüştüğünü bildirdi.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, "Uluslararası toplum şimdi harekete geçmeli ve sivilleri havadan bombalayan radikal İslamcı Sudanlı General Abdulfettah el-Burhan'ın suçlarına müdahale etmelidir." çağrısında bulundu. Dagalu amaçlarının "Burhan'dan kurtulmak, onu hapse atmak ve demokratik dönüşüm sürecini başlatmak" olduğunu söyledi.

Ordu, HDK'nin başkent Hartum'daki "isyan noktalarının" kademeli olarak temizlenmesi aşamasına geçildiğini duyurdu. Sudan ordusu ve Hızlı Destek Güçleri temsilcilerinin ateşkesin ayrıntılarını görüşmek üzere Güney Sudan'ın Juba kentinde bir araya gelmesini öngörüyor.

Libya Ulusal Ordusu (Haftar'ın ordusu),RSF paramiliter ordusunu desteklediğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını, komşu ülkeleri "çatışmaların durdurulması için" Sudan'a yardım etmesi gerektiğini, açıkladı Kaddafi bu yapıları bir tarihte, bölgesel etki alanını genişletmek için kullanmıştı.

HIZLI DESTEK GÜÇLERİNİN MÜDAHALE ETTİĞİ ALANLAR VE DESTEKÇİLERİ

Sudan Hartum'da, Merkezi Ordu güçlerinin üstünlüğü sağladığı görülüyor... RSF güçlerinin Hartum'daki karargâhı Sudan ordu güçlerinin eline geçti. Sudan ordusu tanklarla ilerleyerek, RSF paramiliter ordunun kontrol altında tuttuğu Merowe Havaalanını almak için saldırdı ve kontrole aldı.

HARTUM ÇATIŞMALARI

Hartum'un kuzeyinde. Ne olabilir?

1. İyi senaryo: Ordu, Hızlı Destek Güçlerini (HDK-RSF) yener ya da barışılır ve Sudan normalleşir.

2. Kötü senaryo: Ordu, bu isyanı ve istikrarsızlığı gerekçe göstererek, zaten yarım yamalak sivil idaresi olan Sudan'da "askeri cunta" ilan eder kontrolü ele alır..

3. Daha kötü senaryo: RSF-Janjaweed paramiliter gücü, Rusya'nın desteği (Daha doğrusu Wagner’in) ile Darfur'da ayrılıkçı mücadele başlatır. Bu çatışma uzun sürer. Wagner (Görünüşte Rusya) etki alanı kazanır, Afrika coğrafyasında gücü artar.

4. En çok kötü senaryo: RSF-Janjaweed paramiliter gücü, Rusya’nın desteği ile Sudan yönetimini ele geçirir, bölge karışır.

Kötünün iyisi? Sudan ordusu, RSF Paramiliter isyancı grupla görüşme yapılmayacağını açıkladı... İki taraftan birisi kalacak… Sudan Hartum'da Sudan ordusu isyancı RSF güçlerine karşı savaş uçağı kullanıyor. RSF'nin savaş uçağı yok. Dagalu para ve mali gücünü kullanarak, dış destek ile ayakta kalabilir, yenilmekten kurtulabilir.

ABD ve S.Arabistan'ın liderliğinde, Sudan'da savaşan iki tarafın uzlaşısının sağlanması amaçlı, Cidde görüşmelerinden, "barış-uzlaşı" çıkmadı, çıksa da çatışmalar bir müddet süreceği görülmektedir. Sadece; sivillere zarar verilmemesi, sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi ve Sudan'ın bölünmemesi üzerine uzlaşıldı.