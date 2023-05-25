Sinan Oğan’ın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini açıklamasından sonra iç siyasetteki tartışma bitti, Erdoğan’ın seçimleri ezici bir fark ile kazanması kesinleşti. Artık iç siyaset ile ilgili analiz yapma yerine etrafımızda olan bitene bakmak gerektiğini değerlendiriyorum.

Sudan bağımsızlığa kavuştuğu 1956 senesinden beri iç çatışma ve darbelerle yönetilmiştir. Sudan siyaseti, adeta bir darbeler tarihi olarak 1968, 1971, 1975, 1976, 1977, 1985, 1989, 1990, 1992, 2004, 2012, 2013, 2019 yıllarında askerî darbelere sahne oldu. İngilizler bağımsızlık verip Sudan’ı terk etse de orada kurduğu istihbarat ağları ülkeyi karışıklığa sürüklemeye devam etti. İç çatışmalar 1972'de Addis Ababa'da 1972 anlaşmasının imzalanmasıyla yatıştı. Ancak Albay Gaafar Muhammad Nimeiri 1969'da iktidara geldiğinde, ülkenin birliğini korumak için daha sert kararlar aldı, bu kararlar ülkeyi daha yoğun çatışmalara sürükledi. 1980’lerde dünyayı yöneten küresel sermayenin beyni olan Yahudi lobisi Sudan’ın kaynaklarını yağma etmek için ülkenin 7’ye bölünmesi kararını aldı. İdod Yunon Planı ile bunu açıktan yayınladı. Sözde İsrail’in güvenliği için hazırlanmış bir plan gibi sunulmasına rağmen esasen Afrika’nın yağma edilmesini hedef alıyordu. Afrika’da ortaya çıkacak güçlü devletlerin dişini şimdiden kırmaya yönelik bir plandı. İlk olarak, 1980 ile 1982 arasında, Güney Sudan'da petrol keşfedildi. Bu keşifler Darfur’da petrol ve altın, Sudanın hemen hemen her bölgesinde altın yataklarının keşfi ile devam etti.

SUDAN ALTIN YATAKLARI

Bu keşiflerle birlikte isyanlar, bağımsızlık hareketleri ve iç çatışmalar hızlandı. SPLA (Sudan Halk Kurtuluş Ordusu) ile merkezi devlet arasında yirmi yılı aşkın süredir devam eden iç savaş başladı. 2003 yılında, ülkenin batısındaki Darfur'da bir çatışma daha patlak verdi. Bu bölgedeki petrol keşifleri bağımsızlık taleplerini ateşledi.

Sudan’ın zengin yeraltı ve yer üstü kaynaklara sahip olduğu anlaşılınca, bunları yağma etmek isteyen batılı güçler, bağımsızlık hareketlerini ve iç isyanları tahrik ettiler. Batılı güçlerin Afrika’ya müdahale etmede sömürge yönetimi döneminde kalan istihbarat alt yapısı önemli rol oynamaktadır.

Ağustos 2019'da askeri ve sivillerden oluşan bir egemenlik konseyi ile değiştirilen Omar al-Bechir'in görevden alınmasına yol açtı. Abdel Fattah al-Burhan, eski bir BM ekonomisti olan Abdallah Hamdok, geçiş hükümetine başkanlık etmek üzere başbakan olarak atadı. Batılı güçlerin emirber bir neferi, sözde ülkede laik uygulamaların mimarı pratikte komünist olan bu Abdallah Hamdok çok başarısız bir yönetim sergiledi. BM ambargoları, ABD’nin düşmanca tutumu, küresel sermayenin İsrail lobisi Sudan’ı yumuşak lokma haline getirmek için ekonomik olarak çembere aldı. İktidara kim gelirse gelsin başarısızlığa mahkûm eden bir çemberleme politikasıyla karşı karşıya kaldı.

Afrika’daki en güçlü 10 ordu arasında yer alan Sudan ordusunun, 200 bine yakın asker, 170 tank, yaklaşık 7 bin askeri araç, 389 top ve 45'i savaş jeti olmak üzere 191 savaş uçağına sahip olduğu belirtiliyor. Afrika’da büyük güç olma potansiyeline sahip olan bu ülkenin gücü iç çatışmalar ile eritilmektedir.

Devamı yarın