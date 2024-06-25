Kırklareli

Bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına bağlı olarak buharlaşmanın yanında bilinçsiz tarımsal sulama da su kaynaklarının israfına neden oluyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, bu sene aşırı sıcaklardan kaynaklanan buharlaşma sebebiyle barajlardaki su seviyesinin azaldığını söyledi.

Sulama yaparken çok dikkatli ve tasarruflu olunması gerektiğine işaret eden Şaylan, "Mısırımızı, ayçiçeğimizi sularken lütfen tarlalarımızın başında olalım, yeteri kadar su verdikten sonra lütfen sulamayı keselim. Bu su hepimizin. Barajlardaki buğarlaşmayla birlikte biz de bilinçsiz sulama yaparsak önümüzdeki senelerde su sıkıntısı yaşayabiliriz. Lütfen tedbirlerimizi alalım." diye konuştu.

Şaylan, özellikle Edirne'ye de içme suyu sağlayan Kırklareli Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin endişe verici boyutta olduğunu sözlerine ekledi.

"Suyun bir damlasını bile israf etmemeliyiz"

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı ise Trakya'da yağışların azlığı ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle barajların su seviyelerinin düştüğünü belirtti.

Su kaynaklarının bilinçli kullanılması gerektiğini vurgulayan Saygı, "Suyu salma olarak değil, damlama olarak kullanmamız lazım. Su çok kıymetli oldu. Suyun bir damlasını bile israf etmemeliyiz. İyi kullanırsak heralde sıkıntı yaşamayız." dedi.

Su kaynalarının son yıllarda azaldığını gözlemlediğini anlatan Saygı, bu konunun üzerinde durulması gerektiğini anlattı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da suyun doğru ve bilinçli kullanılması gerektiğini kaydetti.

Trakya'da 14 barajın doluluk oranları

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajda su seviyesi bir ayda yüzde 2 düştü.

Edirne'de geçen ay 291 milyon 177 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, haziran ayında 283 milyon 584 bin metreküpe indi. Kırklareli'nde mayıs ayında 153 milyon 129 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu ay 151 milyon 787 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise önceki ay 221 milyon 335 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu ay 213 milyon 190 bin metreküpe geriledi.

Trakya'daki 14 barajda mayıs ayında yüzde 60 ölçülen doluluk oranı haziran ayında yüzde 58 olarak tespit edildi.

Kayaklıköy Barajı'nın su seviyesi alarm veriyor

Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun sağlandığı barajda su seviyesi yüzde 23 olarak ölçüldü

Kırklareli'nin Kayalıköy Barajı'nın su seviyesi aşırı sıcaklık nedeniyle en fazla azalan barajlardan.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 34 milyon 609 bin metreküp su bulunuyor.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 su bulunan barajın doluluk oranı yüzde 23'e indi.