Tavsiyeler alırız, istem dışı ikramlara da maruz kalırız “su içer misin” diye, su vazgeçilmez ihtiyacımızdır. Optimum milyon farklı canlı türü ile dünya da hayatımızı idame ettiriyoruz. Su diğer canlılar gibi biz insanlarında birinci ihtiyacı, temiz su içmek hayati gerekliliğimiz. Uzmanı olmadığım bir konu bu, yine de yazma gereği hissettim. Su önemli ve hayati bir ihtiyacımız iken bir günlük sürede gereğinden fazla tüketilmesi ya da bir defada şok miktarda su içilmesi de ciddi zehirlenme tehdidi oluşturmaktadır, bilin istedim.

Yaşadığımız günlerde medyada da konu olan, haber olan zehirlenme ve hayat kaybı konusunu birlikte inceleyelim.

*Su zehirlenmesi, vücutta aşırı miktarda su birikmesi sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu durum, vücuttaki sıvı dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Su zehirlenmesi, genellikle çok fazla su içildiğinde veya normalden çok daha hızlı bir şekilde çok miktarda su alındığında ortaya çıkar.

*Su zehirlenmesi kaç litreden sonra olur?

Yani 1 saatte ortalama 0,8-1 litreden fazla suyu idrarla atamazlar. Böylece, zehirlenme meydana gelir.

*Su zehirlenmesi olursa ne olur?

Beyinde sıvı birikmesine serebral ödem denir. Bu, beyin sapını etkileyebilir ve merkezi sinir sistemi işlev bozukluğuna neden olabilir. Şiddetli vakalarda su zehirlenmesi nöbetlere, beyin hasarına, komaya ve hatta ölüme neden olabilir.

*Su zehirlenmesi sonucu kendini gösteren belirtiler; Bulantı ve kusma, Baş ağrısı, Bilinçte oluşum gösteren değişikliklerdir.

*5 litre su içersek ne olur? Çok su içmek yararlı değil. Çünkü günde 4-5 litre su içilirse böbreğin idrarı konsantre etme yeteneği zorlanıyor. Bu da vücutta sodyum oranını azaltıyor. Vücuttaki kas kitlesi ve yapısına göre su tüketiminin ayarlanması gerekiyor.

Ağustos ayının ilk günlerinde ajanslara düşen bir haberden de etkilenerek uzmanı olmadığım bir konuda farkındalık yaratıp dikkatinizi çekmek istedim. Haber şöyle; Aile tatilinin son gününde rahatsızlanan 35 yaşındaki ABD'li kadın ne kadar su içerse içsin susuzluğunun geçmediğini belirterek litrelerce su içti. Tatil dönüşü evinde bayılan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Doktorlar ölüm sebebinin ' su zehirlenmesi' olduğunu açıkladı.

Fiziksel ve ruhsal sağlığımızın devamı için, sağlıklı ve enerji dolu, moralli hayatımızın idamesi için benim toplama, bilgilendirme ve dikkat çekmek için bir araya getirdiklerim dışında araştırın, sorun, sorgulayın, lütfen vücudunuzu susuz bırakmamak için özen gösterin ve aynı hassasiyeti fazla su tüketmemek anlık yüksek miktarda su içmemek içinde gösterin. Tekrar yazmamda fayda var, su içilmesi konusunda, miktar ve frekansı konusunda ahkâm kesecek bilgi ve birikimim yok. Bilgi ve birikimine güvendiğiniz insanlarla tekrar konuşun ve araştırın, en doğru, en isabetli kararı kendiniz alın. Basit bir bilgi eksikliğinden tek bir insanımızın dahi hayatını kaybetmesi ya da hayati bir eksiklik içinde travma geçirme zorunluluğu, çok acı ve kabul edilemez değil mi?

