Cengizhan KAYA

Kendinizden kısaca bahseder misiniz?
Tabi ki Su Akkuyu aslında 2 ismim var bide Çağlası vardır (gülüyor) 2 kardeşiz ailesine aşık bir kızım İstanbul doğumluyum. Bir tane kızım var köpeğim yani ismi Linda. Müzik aşığıyım şarkı söylemeyi dans etmeyi çok seviyorum.
Modellik maceranız nasıl başladı?
Çok küçük yaşta mankenlik yapmaya başladım ailemin desteği ile sonrasında bir yarışma programına girdim kıyafet tarz yarışmasıydı güzel bir derece ile bitirdim o günden sonra profesyonel yapmaya başladım
Modelliğin sizin hayatınızdaki yeri?
Modellik, podyum mankenliği benim için aşk normal bir kız hiç bir zaman olmadım kabul ediyorum hep her an takmayı takıştırmayı giyinmeyi seven bi kız olsam da podyum da adete devleşiyordum çünkü işime aşık olduğum o işi aşkla yaptığım içindi .
Modellikte yaşadığınız unutamadığınız bir an var mı?
Çok yeniydim o zaman ve küçüktüm Çağla Şikel’le defileye çıkmıştık ve ellerimi tutup bak kaçıncı defilem ve hala benimde ellerim soğuk heyecanlan bu normal hatta bu heyecanını hiç kaybetme demişti onu unutmuyorum.
Hangi takımlısınız?
Fenerbahçeliyim
Arkadaşlarınızın sizin için genel düşüncesi nedir?
Komik , baştan aşağı mimik derler diğer söylediklerini söylersem kendimi övmüş olurum onlara sorun lütfen (gülüyor)
Kendinde beğendiğin yönler nelerdir?
O kadar çok olumsuzluk yaşayan bir kızım ki yine de hayatımda ki pozitifliğimi kaybetmemem diyebilirim.
Modellikte daha fazla yükselmek istiyor musun?
Hayır çünkü Türkiye şartlarında bu çok mümkün olmayan bir olay eski manken ve modellerimiz hariç lütfen bana sizler gerçek bir model söyleyin Türkiye de modelliği ile kim ünlü ki ?
Hayatında olmazsa olmaz dediğin şeyler var mı?
Hayatımda olmazsa olmaz olan şey güvendir. Güven bende her şeyden önce gelir sevgiden bile güvenemediğim insanı hep yarım severim tamamlanmasına izin veremiyorum
Teknoloji ile aran nasıl?
Çok iyi
Sürekli takip ettiğin dizi var mı?
Maalesef şu sıralar pek dizi izlemiyorum.
Film olarak en çok hangi filmlerden etkilendin?
“Güzelliğin portresi”
Sanırım uzun zaman da bu filmi unutamayacağım.
Beğendiğiniz yerli yabancı oyuncular kimler?
Serenay Sarıkaya’yı çok beğeniyorum. Tom Ellis Aşığıyım.
Ne tarz müzik dinlersin sevdiğin bir kaç sanatçıyı paylaşır mısın?
Her tarz müzik dinlerim babam müzisyen ve ben müziğin içine doğdum vazgeçilmezimdir.
Başta Sinan Akçıla bayılırım yazdığı şarkıları ruhumda hissediyorum.
Yıldız Tilbe’yi çok severim herkes gibi Ve Göksel
Hiç yanından ayırmadığın özel eşyaların var mı?
Hayır öyle bir totemim yok :)
Boş zamanlarınız da neler yaparsınız?
Boş zamanlarım da köpeğimle ilgilenirim ve bakım yaparım (gülüyor)
Aşka inanır mısınız? Hayatınızda biri var mı?
Aşka inanırım. Aşka çok büyük inanırım hem de
Hayır hayatımda biri yok bu kadar aşka inanan bir kadının hayatında biri neden yok demeyin aşka inanıyorum insanlara değil (gülüyor)
Hayatta yapmaktan en çok mutlu olduğunuz şeyler nelerdir?
Ailemle vakit geçirmek.
Her hangi bir insanın yüzünü güldürmek
Kendinizi 3 kelime ile tanımlayın desek?
Aşırı merhametli , Sempatik, Seksi
Şuan da yapamadığın ve en çok yapmak istediğin şey nedir?
Belki çok saçma gelecek ama ben ışık hastasıyım hemen açıklıyorum yani demem o ki gece olunca köprü ışığı yüksek manzaralarda ev ışıkları yılbaşı süslemeleri gibi gibi o yüzden en çok yapmak istediğim “ kuzey ışıklarını “görmek. Belki bir gün..
Gündelik hayatında sporla uğraşıyor musunuz?
Vücudumu gören herkes sporla çok ilgili olduğumu zanneder aksi hiç sevmiyorum çok üşengeç bir kızım inşallah zamanla severim.