Haber : Mert Osman Erman

Meyve ağaçları, mısır ve Yunanistan'ın pamuk ürünlerinin yaklaşık beşte biri yok oldu ve 200 binden fazla hayvan ve kümes hayvanı öldü.

Akademisyenlerin tahminlerine göre, kısa vadeli etkilerin sadece Yunan ekonomisine 5 milyar euro (5,3 milyar dolar; 4,3 milyar pound) kadar mal olabileceği söyleniyor.

En kötü vurulan bölgelerden biri, merkezi Yunanistan'daki Thessaly ovasıdır.

Thessaly, ülkenin ana tarım bölgelerinden biridir ve gıda üretimi üzerindeki etkileri konusundaki endişeler bulunmaktadır.

Evlerinin dışında plastik bir sandalyede otururken, Anthoula Pappa, çürümüş ve kırık eşyalarının yığıldığını gözleri önünde izledi: sular altında kalmış yataklar ve battaniyeler, giysiler, bir televizyon seti, hepsi kalın kahverengi çamurla kaplı.

Evleri, diğer birçok köydeki gibi, neredeyse tamamen sel sularında sular altında kalmıştı.

"Hiçbir şey kurtarılmadı, su çatıya kadar çıktı," dedi 54 yaşındaki kadın.

"Kendimizi kurtarmaya çalıştık ve suyun adım adım yükseldiğini izledik, balkonun korkuluklarına ulaşana kadar ve dedim ki, 'Bu kadar, ev mahvoldu.'"Anthoula ve ailesi şimdi çadırlarda yaşıyorlar.

Kızı Maria, koşulların korkunç olduğunu söyledi. BBC'ye, gönüllülerden bazı yiyecek ve su aldıklarını, ancak yetkililerden hiçbir yardım almadıklarını söyledi. "Hükümetten hiçbir şey. Belediyeden hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir şey."

Komşu evin çatısına işlenmiş bir koyunun çürümüş cesedini göstererek, "Oradaki koyunu görüyor musun?" dedi. "Hala orada. Yirmi gündür. Hasta oluruz."

"Bunun suçumuz olduğunu."Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, sel felaketi kurbanlarına hızlı yardım sözü vermişti.

Felaketin hemen ardından konuşarak, Yunanistan'ın "finansal yeteneklere ve hızlı yardım mekanizmasına" sahip olduğunu ve insanların "hayatlarına yeniden başlayabileceklerini, evlerini tamir edebileceklerini ve işlerini yeniden işletebileceklerini" söyledi.

Ancak birçok kişi burada bunun yetersiz olduğunu söylüyor.

Yakındaki Lefki köyünde Thanassis Thodos, ceviz bahçesinin ne kaldığını gösterdi. Bir zamanlar bin ağacı vardı. Şimdi yarısı yok.

"Zarar çok büyük çünkü ağaçlar bakteriler tarafından enfekte edildi... Bu ağacı görebilirsiniz, yeşil, ama yaprakları sararmaya başlıyor, bu da enfekte olabileceği anlamına geliyor."Thanassis, zararın sadece ağaçlara verilen zarar olmadığını söyledi. "Ekipmanımız da zarar gördü: elektrik motorları, su boruları kırıldı veya kayboldu."

"Bu durumda devletin bize tazminatla ne kadar yardımcı olabileceği sorusu."

Düşen, çürümüş bir ağaca baktı.

"Şu anda düşünebildiğim tek şey son on yıl boyunca harcadığım emek, ter ve acı. Şu an gördüğüm tek şey bu. İyi bir şey yapmaya çalıştım ama hayallerim paramparça oldu."

Zengin verimli bir alan olan Thessaly, Yunanistan'ın ekmek sepeti olarak adlandırılır. Yunanistan Tarım Üniversitesi'nin rektörü Spiros Kintzios, bu alanın ülkenin tarım alanının yaklaşık% 20'sini temsil ettiğini ve Yunan pamuk ürünleri için son derece önemli olduğunu, bu da büyük bir ihracat olduğunu söyledi.

BBC'ye, tahıllar ve pamuk gibi ürünlerin önümüzdeki birkaç ay içinde hızlı bir şekilde yeniden dikilebileceğini, ancak meyve bahçelerini ve koyun ve keçi sürülerini

yeniden inşa etmenin daha uzun sürebileceğini söyledi. Bunlar geleneksel Yunan ürünleri olan yoğurt ve beyaz peynir gibi süt ürünlerini üretir.

"Şu anda konut altyapısına, belediye hizmetlerine, yollara, okullara, birincil sağlık ünitelerine ve benzerlerine zarar verildi. Onları en kısa sürede geri yükleyemediğimiz takdirde, insanların büyük şehirlere gitmek zorunda kalacakları bir sorunumuz olacak."Profesör Kintzios, "en kötü senaryonun" yerleştiği takdirde, Yunan ekonomisi için doğrudan hemen maliyetin yaklaşık 4 ila 5 milyar euro civarında olacağını tahmin ettiğini söyledi. Ve uzun vadeli maliyetin üç katı olacağını söyledi.

Palamas köyündeki bir pamuk fabrikasında, çürümüş, kokan pamuk dolu kamyonların arasında Petropoulos Vangelis ile buluştuk. "Bu yıl mahsul alamayacağız ve tarlalarını kurtarabilenler bile üretimlerini azaltmış olacaklar," dedi.

Bu bölgedeki birçok kişi, mahsullerin ve altyapının zarar görmesi nedeniyle yükselen fiyatlardan endişeli olduklarını söyledi.

Larissa'nın tarım birliklerinin başkanı Rizos Maroudas, fırtınadan önce fiyatların yüksek olduğunu söyledi. "Sel, bazılarının tüketici lehine kar elde etme fırsatı olacağı bir fırsat olacağından korkuyorum, bu nedenle hükümet yetkililerinin harekete geçmesi gerekiyor," dedi.

Koskinas köyünde, Themis Apostolakis ve babası traktörlerini çalıştırmaya çalıştı. BBC'ye bu yılki pamuk ve mısır mahsullerini kaybettiklerini söylediler. Themis için gelecek karanlık görünüyor. "Hiçbir şey aynı olmayacak. Hayatlarımız dramatik bir şekilde değişti. Kurtarabildiğimiz tek şey kendimiz. Ailemiz için mutluyum çünkü hayattayız. Köpeğimizi kaybettik. Yıkıldık. Ama babam, annem var."

Tarımda bir geleceğe sahip olup olmadığını sorduğumuzda, söyleyemediğini söyledi.

"Her şey yok olacak. Su artık petrol ve diğer kimyasallarla kirletildi.

"Ne yeniden inşa edebileceğimizi bilmiyorum. Bilmiyorum."