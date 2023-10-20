Haber: Damla Oya Erman

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'deki terör saldırısının ardından, Starbucks Workers United adı altında yayınlanan ve daha sonra silinen bir X (eski adıyla Twitter) gönderisinde, "Filistin'e Dayanışma!" yazıyordu ve Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'nin güvenlik çiti etrafındaki bir bölümü yıkan bir buldozerin resmini gösteren bir gönderiyi alıntıladı. Hamas militanları, İsrail'e bir saldırı gerçekleştirmek için İsrail'e kara, deniz ve hava yoluyla sızdılar ve en az 1,400 İsrailli ve 31 Amerikalının ölümüne neden oldular.

Starbucks, şirketin adının, sendika tarafından benimsenen görüşlerle ilişkilendirilmesine yol açtığını söyleyerek sendikanın gönderisine karşı çıktı ve Hamas'ın terörizmini kesin bir şekilde kınadı.

"Starbucks, bu hafta İsrail ve Gazze'deki masum insanlara yönelik korkunç ve kabul edilemez terör eylemlerinin, şiddetin ve nefretin artmasının ardından öldürülen, yaralanan, yerinden edilen ve etkilenenler için en derin taziyelerimizi iletmek istemektedir. Ayrıca, bilgi eksikliği, yanlış başlıklar ve Workers United tarafından yapılan açıklamalardan kaynaklanan üçüncü taraf sosyal medya gönderilerinin yayılmasından derin endişeliyiz" dedi şirket geçen hafta.

Starbucks'un İcra Başkan Yardımcısı ve Başkan Ortak Ofisi Sara Kelly, bu konudaki tutumunu teyit eden bir açıklama yaparak, sendikanın Filistin'e destek gösteren gönderisinin şirket ve çalışanları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti.

"7 Ekim'den kısa bir süre sonra Workers United, Hamas tarafından gerçekleştirilen şiddeti destekleyen bir ifade içeren bir İsrail ve Gazze sınırının bir bölümünü yıkan bir buldozerin resmiyle bir açıklama yayınladı. Ne yazık ki, bölgedeki masum insanlara karşı şiddet artmaya devam ettiği için bu ifadeleri bizi yanlış bir şekilde bağlayan bazı insanlar var, çünkü Workers United ve iştirakleri ve üyeleri adımızı, logosunu ve fikri mülkiyetimizi kullanmaya devam ediyor" diye yazdı Kelly.

Kelly'nin çarşamba günü yaptığı açıklama, Workers United'dan "şirket adını, logosunu ve fikri mülkiyetini hemen kullanmayı bırakmalarını" ve "derhal bir düzeltme yayınlamalarını" talep eden bir ihtar mektubuna dikkat çekti ve bu talebin sendika tarafından salı günü reddedildiğini belirtti. "Sonuç olarak, Starbucks, iştirakçilerimiz ve şirketimizin savunması için tüm hukuki seçenekleri aramayı amaçlıyoruz" dedi Kelly.

Starbucks tarafından Cuma günü Workers United'a gönderilen ihtar mektubu, sendikanın Starbucks'ın adını ve markasını "Orta Doğu'da şiddeti destekleyen ifadelerle ilişkilendirdiğini ve hala ilişkilendirdiğini" söyledi ve "Bu iletişimler zaten hassas bir durumu daha da karmaşıklaştırmıştır" dedi.

"Bu öfkeyi körükleyerek, organizasyonunuz, dünya genelinde yüz binlerce baristanın güvenliğini ve refahını, kendi üyelerini ve çatışmalardan kaçan veya çatışma bölgelerinde arkadaşları ve ailesi yaşayanları tehlikeye atmıştır" şeklinde devam etti Starbucks'ın mektubu.

Starbucks, adını ve sembollerini kendilerini tanımlamak için kullandığı iddiasıyla Workers United'a karşı bir dava açtı. Şirketin itibarını zedeliyor ve sendikadan kendisini ayırt etme çabalarının "sonuçsuz kaldığı" iddia ediliyor.

Starbucks'a 17 Ekim tarihli Workers United'ın yanıt mektubunda sendika, Starbucks'ın gönderisinde "Orta Doğu'da şiddeti destekleyen ifadelerde bulunduğunu" iddia ettiği halde böyle bir ifadeyi belirlemediğini söyledi.

"Starbucks, Orta Doğu'da devam eden trajediyi şirketin karşı-sendika kampanyasını güçlendirmek için kullanmaya çalışıyor. Mektubunuzla boş hukuki iddialarda bulunuyorsunuz ve sendikanın terörü desteklediğini yanıltıcı bir şekilde ima ediyorsunuz" diyen sendika başkanı Lynne Fox yazdı. "Mektubunuz, işler ve kamuoyu önünde sendikanın itibarını haksız bir şekilde suçlayarak, şirketin yasadışı anti-sendika kampanyasını desteklemek amacıyla açık bir girişimdir."

Workers United'ın hukuki dilekçesi, tartışmalı sosyal medya gönderisinin "terörü destekleyen bir ifade olmayan ve silindikten 30 ila 40 dakika sonra yetkisiz olarak atılmış bir tweet olduğunu" belirtti.

