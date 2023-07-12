İSTANBUL– “Bir kez Asi olan ölene dek Asi’dir.” mottosuyla eski Jedi Şövalyesi Ahsoka ile Thrawn arasındaki nefes kesecek mücadeleyi izleyicilere taşıyacak olan ‘Star Wars: Ahsoka’dan yeni fragman yayınlandı. Rosario Dawson’ın Ahsoka’ya hayat verdiği, Star Wars evreninde geçen Lucasfilm imzalı dizi, 23 Ağustos’tan itibaren sadece Disney+’ta izlenebilecek.

Galaksiye yönelik çıkan ve Thrawn’un başını çektiği tehdide karşı kendisine güçlü bir ekip kuran Ahsoka, karanlığın çöküp kötülüğün hakim olmasını engellemek için hayatının en büyük savaşlarından birini verecek.

Dave Filoni’nin senaryosunu yazdığı ve Dawson’a Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen ve Eman Esfandi’nin eşlik ettiği ‘Star Wars: Ahsoka’, ilk iki bölümüyle 23 Ağustos’ta Disney+’ta yayında olacak.

HABER: MERVE ELÇİ