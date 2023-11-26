Haber: Damla Oya Erman

Spotify, Salı günü yayımlanan bir blog yazısında, "kötü niyetli aktörlerle" mücadele etmek amacıyla fonksiyonel gürültü kayıtlarının minimum uzunluğunu iki dakikaya çıkaracağını ve bu tür seslerin akışlarını müzik akışlarının "bir kesir değeri" olarak değerlendireceğini duyurdu.

Beyaz gürültü gibi ses içeren 30 saniyelik bir dosyanın bugüne kadar bir sanatçının orijinal müzik dosyasıyla aynı değere sahip olması, Spotify'a göre "gürültü yükleyiciler için katkılarından çok öteye giden bir gelir fırsatı" yaratıyor ve müzik endüstrisi genelinde frustrasyona neden oluyordu.

Şimdiye kadar, fonksiyonel seslerin yaratıcıları, Spotify'ın akış sistemini geliri en üst düzeye çıkarmak için oyun oynamışlardı. Akış telif ücretleri, bir parçanın ne kadar sıklıkla çalındığına bağlı olarak ödendiğinden, beyaz gürültü gibi sesler genellikle saatlerce dinlendiği için yaratıcılar, sesleri şu anki minimum parça uzunluğu olan 30 saniyeye kadar kısaltıyor ve aynı klibin tekrar tekrar dinlenmesini sağlayan çalma listelerini döngüye alıyor, bu da akış sayılarını ve telif hakedişlerini artırıyor.

Spotify, platformun ses akışlarını ne kadar düşürme konusunda bir bilgi vermedi, ancak Billboard'un bildirdiğine göre, fonksiyonel parçaların şimdi müzik meslektaşlarına göre beşte bir değerinde olacağı söyleniyor.

Fonksiyonel tür, doğa sesleri, beyaz gürültü, ses efektleri ve sessiz kayıtları içerir.

"Ed Sheeran'ın akışının, çatıya yağmur yağarken dinlenen bir akışla tam olarak aynı değerde olması mümkün olamaz," diyen Warner Music Group CEO'su Robert Kync'in Mayıs ayındaki bir kazanç konuşmasında ifade ettiği bir düşünce, diğer müzik yöneticileri tarafından da yankı bulmuştu.

"Elbette ki beyaz gürültü, 'Bohemian Rhapsody'den çok farklıdır, ancak şu anda bu model altında aynı şekilde ödenir," diyen Endel adlı yapay zeka destekli bir müzik şirketi olan Universal Music Group ile işbirliği yapan Endel'in Baş Ticari Sorumlusu Marina Guz, CNN'e şunları söyledi.

Guz, Spotify'ın fonksiyonel gürültü ile müzik arasındaki ayrımı nasıl yaptığı konusunda değişiklik yapma baskısının, müzik şirketleri ve sanatçılardan geldiğini belirtti.

Guz, "Bu yıl boyunca müziğin değeri ve sadece beyaz gürültü koyan birinin, stüdyoda bir yıl geçirmiş bir sanatçıya ödeme yapma konusundaki bir şey farklıdır" diyerek, Spotify'ın fonksiyonel gürültü ile müzik arasında ayrım yapma şeklini değiştirme baskısının devam ettiğini söyledi.

Kötü niyetli davranışlara karşı bir diğer önlem olarak, platform Salı günü, "aşikar" yapay akış şüphesi durumunda etiketlere ve dağıtıcılara parça başına ücret almaya geçeceğini açıkladı. Yapay akış, akış sayılarının sahte olarak artırıldığı durumları içerir, örneğin botlar aracılığıyla. Şirket ayrıca telif sisteminde değişiklik yapıyor ve yalnızca 1000'den fazla akış oluşturan parçaları tazmin etme yoluna gidiyor.

Spotify, beyaz gürültü podcast'leri için de eleştirilere maruz kaldı. Bloomberg'in 2023'te rapor ettiğine göre, sadece ortam sesleri içeren podcast'ler, günde üç milyon saat tüketimi hesaplayarak Spotify'ın kendi algoritması tarafından kazara destekleniyor ve potansiyel yıllık karında 38 milyon dolarlık bir kayba neden oluyordu. Bu tür podcast'lerin yaratıcıları, Bloomberg'in 2022'de bulduğu gibi, aylık 18,000 dolar kadar reklam alabilirlerdi.

Spotify'ın değişiklikleri gelecek yılın başlarında uygulanmaya başlanacak.