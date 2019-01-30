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ZTK Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

ZTK Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 14:40
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ZTK Çeyrek ve Yarı Final eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL - Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri yer aldı.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşecek kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray katıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat 2019 tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan 2019'da yapılırken Kupa'nın final maçı 16 Mayıs 2019 tarihinde Sivas’ta oynanacak.

Kupada çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle: 

ÇEYREK FİNAL 

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe


YARI FİNAL

Trabzonspor - Ümraniyespor

Akhisarspor - Kasımpaşa

-------------------------

Galatasaray - Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Ve Yarı Final Kura ÇekimiTFF
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