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Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi

Süper Lig’in 28’inci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve koltuğunu Medipol Başakşehir’e kaptıran Trabzonspor’da, futbolcular ve yöneticiler şampiyonluk umudunu koruyor.

23 Haziran 2020 Salı 12:01
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Zirveyi kaptıran Trabzonspor, şampiyonluk umudunu yitirmedi

TRABZON - Ligin 20’nci haftasında devraldığı zirve koltuğunu 28’inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak Medipol Başakşehir’e bırakan bordo-mavililer, kalan 6 hafta öncesi şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Trabzonspor’da hem yöneticiler hem de futbolcular Alanyaspor karşılaşmasının ardından ligde 6 maça daha çıkacaklarını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını ifade etti.

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, Alanyaspor maçında kaybettikleri 2 puana çok üzüldüklerini belirterek, “Buna bir yol kazası diyoruz. Ama şunu unutmasınlar; Trabzonspor söke söke şampiyon olacak” derken, personel ve projeler koordinatörü Sertaç Güven de “Kimse merak etmesin, biz şampiyon olacağız. Hem de öyle olacağız ki, hafızalardan bu şampiyonluk silinmeyecek. Mücadele nerede verilecekse, biz orada mücadele edeceğiz” yorumunu yaptı. Trabzonspor’da futbolcular da ligde 6 hafta daha olduğuna işaret ederken, Alexander Sörloth, “Başımızı dik tutuyoruz. Hala 6 maç var”, Joao Pereira, Ne olursa olsun hala birlikte oynayacağımız 6 maç var. Haydi çocuklar”, Gaston Campi, “Hala 6 maç var, asla pes etme” ifadelerini kullandı.

YEREL GAZETELER UMUTLU

Yerel gazeteler, Süper Lig’in 28’inci haftasında Trabzonspor’un deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve koltuğunu kaptırdığı maçın ardından ‘O sene bu sene, yola devam’ yorumlarını yaptı. Kuzey Ekspres gazetesi, “O sene bu sene yola devam!”, Karadeniz’de Sonnokta gazetesi, “Alayınıza inat söke söke alacağız”, Günebakış gazetesi, “Yine hakem faciası 90+5’de şok”, Karadeniz gazetesi, “Akdeniz sıcağında son saniyede buz kestik”, Taka gazetesi, “Gözyaşları bordo mavi” başlıklarına yer verdi.

SORLOTH LİGDE SUSKUN

Bu arada Trabzonspor’un forvet oyuncusu Alexander Sörloth, 23’üncü haftada Beşiktaş'a attığı golden bu yana Süper Lig’de forma giydiği Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında gol kaydedemedi. Sörloth, bu 6 maçlık periyotta Çaykur Rizespor ve Aytemiz Alanyaspor mücadelelerinde birer asist yaparken, bu alanda bu sezon Süper Lig’de Trabzonspor formasıyla 8 asist ile en fazla asist yapan oyuncu oldu. Sörloth ligde attığı 19 golle takımının ve ligin en golcü oyuncusu konumunda da yer alıyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ

Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Ligin 27’nci haftasında 3-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasında takımı adına 3’üncü golü kaydeden yıldız futbolcu, 2-2 berabere kaldıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde de ilk golü kaydeden isim oldu. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan ve ligde 8 maçta 523 dakika süre alan Abdülkadir Ömür, toplamda 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigZirveTrabzonsporşampiyonlukMedipol Başakşehir
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