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ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Lokomotiv Moskova - Galatasaray: 0-1 Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 82'nci Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken grup liderliğini de sürdürdü.  

21 Ekim 2021 Perşembe 23:59
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ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

16'ncı dakikada ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kerk, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Muslera'nın dokunduğu top, Kerk'e dışarı gitti.

38'inci dakikada Kerk'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Maradishvili'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 

54'üncü dakikada Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda Marcao'nun aşırttığı topu Nelsson tamamlamak istedi, kaleci Guilherme gole izin vermedi. 

81'inci dakikada Morutan'ın çizgiden ceza sahası içerisine çevirdiği topta Kerem'in vuruşunda kaleci Guilherme gole izin vermedi. 

82'nci dakikada Galatasaray öne geçiyor. Morutan'ın uzun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem'in yerden plasesi ağlarla buluştu:0-1

89'uncu dakikada Diagne'nin pasında ceza sahası içinde Kerem'in kaleye gönderdiği topta kaleci Guilherme yine gole izin vermedi. 

Mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Lokomotif MoskovaGalatasarayUEFA Avrupa LigiFutbol
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