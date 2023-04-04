Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi

Ankara

13. dakikada ceza sahası içinde sol çaprazda topla buluşan Sowe'un şutunda, top üstten auta gitti.

22. dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan gelişen konuk ekip atağında Markovic'in ara pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Abdülkadir Ömür, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-1.

31. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Zahid'in ceza sahasına yaptığı ortada, Sowe'un kale sahasının önünden yaptığı kafa vuruşunda, top direğin yanından dışarı çıktı.

45+1. dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu sağına uzanarak kontrol etti.

45+4. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Taylan Antalyalı'nın ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü. Kale sahasının içine düşen topu bir kez daha kafayla kaleye gönderen Sowe, savunmanın müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

63. dakikada Taylan Antalyalı'nın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır topu soluna uzanarak kornere çeldi.

69. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Zahid'in sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasına gönderdiği topa Diack'ın yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-1.

79. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Sowe, topu müsait durumdaki Diack'a çıkardı. Altıpasın içinde bomboş kalan Diack, müsait durumda topu auta gönderdi.

83. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye yükseltti. Atakan Çankaya'nın kendi yarı sahasından uzun oynadığı topu Chatzigiovanis kafasıyla arkasındaki Sowe'a gönderdi. Ceza sahasına giren ve topu iyi kontrol eden Sowe, düzgün bir vuruşla topu bir kez daha filelerle buluşturdu: 3-1.

Rakibini 3-1 yenen MKE Ankaragücü, yarı finale çıktı.