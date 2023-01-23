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Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, yarın yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

23 Ocak 2023 Pazartesi 10:27
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları yarın çekilecek

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşu Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Turkuvaz Medya Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak kura çekiminde TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri yer alacak.

Kura çekiminde, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor seribaşı olarak katılacak.

Kupada çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıKura
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