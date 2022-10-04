Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü Eleme Turu kuraları çekildi

Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen'in açılışını yaptığı kura çekimi; 1'inci Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can ile Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Kura çekimi törenine kulüp başkan ve yöneticileri de katıldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu'nda 68 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar 18, 19 ve 20 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu
Van Spor FK - Elazığ Karakoçan FK
Giresunspor - Amasyaspor
Balıkesirspor - Ofspor
Boluspor - Fethiyespor
Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor
Hatayspor - Düzcespor
Altınordu - Sapanca Gençlikspor
Manisa FK - Eynesil Belediye Spor
Şanlıurfaspor - Karaman FK
Galatasaray - Kastamonuspor
Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediye Spor
Kayserispor - Iğdır FK
Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK
Gaziantep FK - Sarıyer
Kırklarelispor - 52 Orduspor FK
Adana Demirspor - Adıyaman FK
Çaykur Rizespor - Boyabat 1868 Spor
Menemen FK - Bulvarspor
Uşak Spor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler
Ankaraspor - Pazarspor
Tuzlaspor - Bursa Yıldırım Spor
Samsunspor - Muş 1984 Muş Spor
Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Göztepe - Karaköprü Belediye Spor
Serik Belediyespor - Batman Petrol Spor
Adanaspor - Orduspor 1967
Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediye Spor
Çorum FK - Esenler Erokspor
Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970 Spor
Ankara Keçiörengücü - Diyarbekir Spor
Kırşehir Futbol - İskenderunspor
Altay - Efeler 09 Spor
24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
DHA