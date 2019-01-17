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Yusuf Yünaçtı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

TÜRKİYE Para-Tekvando şampiyonu olan Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği engelli sporcu Yusuf Yünaçtı (15), gözünü şubat ayında yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

Yusuf Yünaçtı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

TÜRKİYE Para-Tekvando şampiyonu olan Esenyurt Belediyesi’nin desteklediği engelli sporcu Yusuf Yünaçtı (15), gözünü şubat ayında yapılacak dünya şampiyonasına dikti.

17 Ocak 2019 Perşembe 14:15
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Yusuf Yünaçtı dünya şampiyonasına hazırlanıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, farklı dallardaki sporculara destek oluyor. Belediyenin desteklediği sporculardan Engelli Tekvandocu Yusuf Yünaçtı (15)  ise 10 Ocak’ta Ankara’da yapılan Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Kyorugi ve Poomsae karşılaşmasında rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma girmeye hak kazandı.

Küçük yaşta geçirdiği kazayla iki kolunu kaybeden Yusuf Yünaçtı, Esenyurt Belediyesi Spor Müdürlüğü’nün sağladığı imkanlarla tekvando sporuna başlamıştı. Spor tesislerinde özel hoca çalışan ve hayata sporla bağlanan Yünaçtı, 7 ay gibi kısa bir sürede Türkiye şampiyonluğu elde etti. Başarılı sporcu şimdi ise 5-7 Şubat tarihleri arasında Antalya’da yapılacak Dünya Para Tekvando Şampiyonası’na hazırlanıyor.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Şubat ayında Antalya’da yapılacak Dünya Para Tekvando Şampiyonası’nda ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyleyen Yünaçtı, “Spora başladıktan sonra daha mutlu oldum; spor daha azimli olmamı sağladı” dedi.

Esenyurt Belediyesi’nin sporcunun her zaman yanında olduğunun belirten Yünaçtı, “Bu çok güzel bir şey. Ben de spor hayatıma başkanımızın önayak olmasıyla belediyenin spor merkezlerinde başladım. Sayın Başkanımıza, antrenörlerime ve Spor İşleri Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusuf YünaçtıDünya şampiyonası
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