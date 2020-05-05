Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok...
104 ülkeden 77 bin kişi, omurilik felçlileri için koştu
104 ülkeden 77 bin kişi,...
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Koronavirüste yaşlılar neden risk altında?
Vitamin deposu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Vitamin deposu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi tamamlandı
Kırıkkale'de 2 millet bahçesinin projesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim

Fransa Lig 1'de Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, ligin iptalinden EURO 2020’nin ertelenmesine, fiziksel durumundan koronavirüsün ekonomik etkisine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

05 Mayıs 2020 Salı 11:54
0 Okunma
Yusuf Yazıcı: Futbol oynamayı çok özledim

İSTANBUL - Mlli oyuncu Yazıcı, “Futbol oynamayı çok özledim. Her şey inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi ise hem bizim, hme takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımız dönmüş olacak. Bizim için çok büyük avantaj” dedi.

“TRABZON’DA ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM, FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMDAYIM”

Sakatlık sürecini atlattığını ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Yazıcı, “Şu anda gayet iyiyim. Operasyonun üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Bildiğiniz gibi operasyon ve sonrasındaki 2 ayı Roma’da geçirdim. Profesör Mariani ve ekibinin gözetiminde çalıştık. Sonra İtalya’da koronavirüs tehlikesi başlayınca çalışmalarıma Belek’te devam ettim. Düzenlemeler dolayısıyla orası da kapatılınca Trabzon’a döndüm, şu anda burada devam ediyorum çalışmalarıma. Fiziksel olarak gayet iyi bir durumda olduğumu söyleyebilirim. Ligin iptal olması dolayısıyla da önümde 3 aylık bir hazırlık dönemi daha oluştu. Onu da en iyi şekilde değerlendirmek için planlamamızı yaptık. Ama öncelik salgının son bulması. Buradan da bu dönemde canla başla mücadele eden tüm sağlık personelimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlara minnettarız. Bir insanın hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atan insanlara ne kadar teşekkür etsek az” diye konuştu.

“FRANSA LİGİ’NİN İPTALİ SÜRPRİZ OLDU”

Liglerin iptali öncesinde Fransa’ya gidip takımla çalışma planları yaptığını dile getiren milli oyuncu, “Genel kanı, Avrupa’da liglerin temmuz ayında bitirilmesiydi. Hatta Almanya’da takımlar kontrollü bir şekilde antrenmanlara da başlamıştı. Sonra Hollanda’dan liglerin iptal olduğuna dair haber geldi, arkasından da Fransa. Bizim için sürpriz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bundan birkaç gün evvel sportif direktörümüzle Fransa’ya dönüş, antrenmanlara başlama planlamasını konuşmuştuk. Futbol çok büyük bir endüstri. Oyuncu kontratları var, yayın gelirleri konusu var, stat gelirleri konusu var. Futbol birçok sektörü de besleyen bir spor. Ama bunların hepsinin üzerinde bir konu var ki o da insan sağlığı. İnsan sağlığının olduğu yerde diğer tüm konular önemsiz kalır. Federasyonların bu kararları verirken tüm noktaları göz önünde bulundurduğuna inanıyorum. Fransa Başbakanı'nın konuşmasında bir detay var, diyor ki: 'İnsanlar bireysel olarak sağlık amaçlı spor yapabilir ama şu anki tablo eylül ayına kadar temaslı sporların yapılamayacağı şeklinde.' Bizim, bilimin gösterdiği yola ve önerilerine itibar etmemiz gerekiyor. Bu beraberinde farklı planlamaları da getirecek. Ligin nasıl tescil edileceği, şampiyon ve düşen takımlar, kupalara katılacak takımlar konularının ilerleyen günlerde netliğe kavuşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KULÜBÜMLE MADDİ KONULARI KONUŞMADIK”

Koronavirüs nedeniyle kulüplerin ekonomik zorluklar yaşamasından sonra gündeme gelen maaş indirimi hakkında da Yusuf Yazıcı şunları söyledi: "Biz maddi konuları hiç konuşmadık. Önceliğimiz sağlıklı bir şekilde futbolun oynanacağı bir ortama kavuşmak. Onun dışındaki tüm konular teknik konulardır ve benim için çok önemli değildir.”

 “EURO 2020’NİN ERTELENMESİ TAKIMIMIZ İÇİN ÇOK İYİ OLDU”

Koronavirüs nedeniyle EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesini de değerlendiren yıldız oyuncu, “Futbol oynamayı çok özledim. Bu yazı en güzel şekilde geçirdikten sonra salgın da inşallah normale döndüğünde tekrar sahalarda olmak için gün sayıyorum. Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi hem kişisel olarak benim için, hem de takımımız için çok iyi oldu. Sakat oyuncularımızın tamamı dönmüş olacak. Bu da bizim için çok büyük avantaj” açıklamasında bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yusuf YazıcıFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karius'tan tepkili veda
Karius'tan tepkili veda
MKE Ankaragücü’nde test günü
MKE Ankaragücü’nde test günü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Futbola Dönüş Öneri Protokolü
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Salgın nedeniyle atlı spor kulübü, zor günler geçiriyor
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Robbie Maddison Ege Denizi'nde motosiklete bindi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en özel anları TRT Spor'da
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı 'Online Genç Ideathon' yarışması düzenliyor
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt
Transferin gözdesi Erdoğan Yeşilyurt

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı