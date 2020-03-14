Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo:...
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları...
FSM'de intihar
FSM'de intihar
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
MSB: 11 PKK'lı etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0

Süper Lig'de üst üste oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarından 4 puan toplayan Yukatel Denizlispor evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek çıkışını sürdürdü: 1-0.

14 Mart 2020 Cumartesi 17:03
0 Okunma
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0

Yeşil-siyahlıları galibiyete taşıyan golü 54'üncü dakikada Rodallega kaydetti. Evinde bu sezon ilk kez 2'de 2 yapıp puanını 31'e yükselten Denizlispor alt sıralardan uzaklaşırken, Gençlerbirliği ise 28 puanda kaldı. Denizlispor'da takımına 3 puanı getiren isim olan Rodallega da sezonun ikinci yarısında ilk kez golle tanıştı. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerden dolayı maça seyirci alınmadı ancak bazı taraftarlar karşılaşmayı stat çevresindeki aprtmanların balkonları ve çatılarından izledi. Golden sonra balkonlardaki taraftarlar meşale yaktı. Maçta top toplayıcı çocuklar virüs salgını nedeniyle ellerine eldiven giyerken bazı basın mensupları da maskeyle maçı takip etti. Stada giremeyen taraftarlar tribüne üzerinde Denizli'nin ve kulübün simgesi olan gagasına maske takmış horoz resmi bulunan, "Korona olayını çözmeye gittik, geleceğiz" yazılı pankart astı.

7'nci dakikada ilk tehlikeli atak Denizlispor'dan geldi. Zeki'nin uzun pasında Estupinan kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Portekizli golcünün şutunu Nordfeldt çıkardı.

9'uncu dakikada Estupinan'ın pasında ceza yayı gerisinden Recep topa sert vurdu. Kaleci Nordfeldt topu son anda köşeden çeldi.

14'üncü dakikada Denizlispor bir kez daha gole yaklaştı. Recep'in pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow kaleyi yokladı, Nordfeldt'ten seken top Rodallega'nın önünde kaldı. Rodallega'nın şutunda Halil topu kale önünden çıkardı.

36'ncı dakikada Recep'in ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla üstten oyun alanını terk etti.

51'inci dakikada orta sahadan aldığı topla Gençlerbirliği kalesine ilerleyen Recep'in vuruşunu, kaleci Nordfeldt bir kez daha çeldi.

54'üncü dakikada Denizlispor öne geçti. Onazi'nin pasında sağ çaprazdan topa gelişine vuran Rodallega güzel bir gole imza attı: 1-0.

64'üncü dakikada Rodallega'nın pasında topla buluşan Aissati yerden vurdu, top kaleciden döndü. Kendi pozisyonunu takip eden Aissati bir kez daha kale yokladı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78'inci dakikada Aissati ceza saha dışından şutunu çekti, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt yine gole izin vermedi.

88'inci dakikada Gençlerbirliği beraberliğe yaklaştı. Candeias'ın kafa vuruşunda Oğuz topu çizgiden çıkardı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yukatel DenizlisporGençlerbirliğiSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Trabzonspor'dan Sörloth ve Kamil Ahmet açıklaması
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
Galatasaray'dan "ligler ertelensin" talebi
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
TFF'den koronavirüs tedbirleri ve uygulamalarıyla ilgili açıklama
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Ertuğrul Ersoy, takımın en önemli oyuncularından biri
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor’da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli
Ergin Ataman: İnsan sağlığı her şeyden değerli

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı