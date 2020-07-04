Yukatel Denizlispor - Gaziantep FK: 0-1

24'üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Kenan'la sol kanattan gelişen atakta Maxim ortaladı, Morais topun üzerinden atladı, Güray ceza sahasının dışından gelişine müthiş bir şutla takımını öne geçirdi: 0-1.
38'inci dakikada Denizlispor gole yaklaştı. Recep'in ceza alanı dışından sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.
İlk yarı bu skorla bitti.
75'inci dakikada gelişen Gaziantep FK atağında sağ kanattan hareketlenen Kenan'ın ortasında Kayode'nin şutu yan direkten döndü, aynı futbolcunun tamamlamak istediği meşin yuvarlağı Oğuz ayak koyup kornere yolladı.
85'inci dakikada Gaziantepli Kenan'ın sol çaprazdan şutu yandan auta çıktı.
Başka gol olmayınca müsabaka, konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.
DHA