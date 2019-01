Yılmaz Özeren: "İkinci yarı her maç final"

SAMSUN - İkinci yarı hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Yılport Samsunspor'un yeni transferi Yılmaz Özeren, büyük bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi. Özeren, "Yılport Samsunspor şu an bulunduğu şartlar itibariyle Türkiye’nin inanılmaz iyi şartlarına sahip bir kulüp. Her futbolcu burada bulunmak istiyor. Bana da bu şansı verdikleri için çok mutluyum" dedi.



Burada aile sıcaklığında karşılandığını belirten Özeren, "Takımda çok iyi bir ortam var. Ben 2.5 yıl Hatayspor’da forma giydim. Orada bir Play-Off ve geçen sene de şampiyonluk yaşadım. Çok iyi ortamımız vardı. Açıkçası buraya gelirken çekincelerim oldu. Çünkü Hatayspor’da alıştığım bir ortam vardı. Burada takım arkadaşlarım, hocalarım, yöneticilerimiz ve başkanımız İsmail Uyanık beni bir aile sıcaklığında karşıladı. Zaten imza töreninde de bunu gördük. Eşim ve çocuğumla birlikte ilk defa bir imza töreni yaptım. Yılport Samsunspor’a geldiğimden beri hiç yabancılık çekmedim. Şu an da çok iyi şartlar altında kamp yapıyoruz ve lige hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.



"ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUM"



17 maçın hepsini final olarak gördüklerini ve sezon sonunda şampiyon olmak istediklerini ifade eden Özeren, "İlk dönem Hatayspor ile TFF 1’inci Lig'de forma şansı buldum. TFF 1’inci Lig'de bulunmak benim hedeflerimden biriydi. O ligde bulunduğumda Yılport Samsunspor’dan bana teklif geldiğinde hiç düşünmedim. Burasının bambaşka bir camia olduğunu bildiğim için geldim. Sezon sonunda da inşallah burada mutluluk yaşayıp, önümüzdeki sezon birinci ligde tekrardan forma giymek istiyorum. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bunun için de zaten iyi transferler yapılıyor. Biz de elimizden geldiğince sahada mücadelemizle takıma katkı vermek istiyoruz. En az rakiplerimiz kadar mücadele edersek kalitemiz ortaya çıkacaktır. Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Taraftarlara da mesaj veren Özeren, "Yılport Samsunspor’a gelmeden önce iç sahadaki birkaç maçını izledim. Sahada inanılmaz bir atmosfer vardı. Yılport Samsunspor’a geldiğim zaman eşimle birlikte şehirde dolaşıp bir yerlerde çay içerken taraftarların bana ve eşime karşı yaklaşımları çok iyiydi. İnşallah onları da bir an önce bu ligden kurtarıp daha yukarıları çıkartmayı istiyoruz. 2-3 sene içerisinde de Süper Lig seviyesinde olmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.