Yıldırım'da kontrollü normalleşmeyle spor okulları açıldı

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte hizmete açıldı. Yıldırım Belediyesi, çocukları sporla buluşturarak gelişimlerine katkı sağlıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte başladı. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde, 6-28 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmaya başlanan 6. dönem Kış Spor Okulları’nda, yüzme, basketbol, voleybol, tenis, futbol, karate, jimnastik, taekwondo, masa tenisi ve satranç branşlarında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler düzenleniyor. HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ. Çocukların spor yaşamlarının temelini oluşturmada önemli bir etken olan kış eğitim okullarında pandemi sürecinde eğitimlere çok dikkat edildiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitimlerimizi başlattık. Ancak her türlü tedbiri alıyoruz. Bu minvalde öğrenci kontenjanlarımızı düşürdük, ayrıca spor merkezlerimize gelen hemşehrilerimizden ve evlatlarımızdan HES kodlarını istiyoruz. Süreci hemşehrilerimiz için avantajlı hale getirmek adına elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu süreci birlikte atlatacağız” dedi.



