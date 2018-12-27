Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91236
ALTIN
216.701
DOLAR
5.2935
STERLİN
6.6753
EURO
6.0334
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar
Muğla 3 milyon turist hedefine yaklaştı
Muğla 3 milyon turist hedefine...
Otomobil merdivende asılı kaldı
Otomobil merdivende asılı kaldı
Yangında üst katlarda mahsur kalanları, itfaiye kurtardı
Yangında üst katlarda mahsur kalanları,...
Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü
Bağcılar'da motosiklet kazası: 1 ölü

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da, 16 maçta bin 422 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar, en istikrarlı isim olmayı başardı.

Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar

Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'da, 16 maçta bin 422 dakika sahada kalan Sadık Çiftpınar, en istikrarlı isim olmayı başardı.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:48
0 Okunma
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Sadık Çiftpınar

MALATYA  - Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısını 29 puanla kapatan Evkur Yeni Malatyaspor'un en istikrarlı ismi savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar oldu.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ligde başarılı performans sergileyen sarı-siyahlı ekip, 17 haftalık periyodu 29 puan ve averajla 3. sırada bitirdi.

Toplam 22 futbolcunun şans bulduğu Malatya temsilcisinde, tüm maçlarda forma giyen isim olmadı. Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

Sadık Çiftpınar'ı bin 312 dakikayla Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme, bin 269 dakikayla da Faslı sağ bek Issam Chebake ve Adem Büyük takip etti. 

En golcü Aleksic

Evkur Yeni Malatyaspor'un 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kaydettiği 26 golün 6'sına Danijel Aleksic imza attı.

İsviçre Süper Lig takımlarından St. Gallen'den transfer edilen ve ligde gösterdiği performansla dikkati çeken 27 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, ilk yarıdaki en skorer ismi oldu.

Sarı-siyahlılarda Aleksic'in ardından dörder golle Guilherme ve Khalid Boutaib geldi. Adem Büyük, Mitchell Donald ve Eren Tozlu üçer, Mina 2, Ömer Şişmanoğlu ise 1 gol kaydetti.

En hırçını Guilherme

Evkur Yeni Malatyaspor'un ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu Guilherme olarak ön plana çıktı.

Takımının iyi performansında etkili olan 27 yaşındaki futbolcu, 1 kırmızı, 4 sarı kart gördü. Bu oyuncuyu, 1 kırmızı, 2 sarı kartla Issam Chebake ile 1 kırmızı, 1 sarı kartla Sadık Çiftpınar takip etti.

Toplam 39 sarı kartı bulunan sarı-siyahlı ekipte; Boutaib, Aleksic, Mina ve Donald dörder, Adem Büyük, Murat Yıldırım ve kaleci Farnolle üçer, Eren Tozlu 2, Erkan Kaş, Rahman Buğra Çağıran, Ahmet Ildız, Sulley Muniru ve Ömer Şişmanoğlu birer sarı kart gördü. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYeni MalatyasporSadık Çiftpınar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi
1. Lig'de 10 takım teknik direktörünü değiştirdi
Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı
Akhisarspor'da Fatih Öztürk formayı hiç çıkarmadı
Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak
Trabzonspor, istatistiklerde de zirveye ortak
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Kayserispor'un vazgeçilmezi Chery
Ağaoğlu'ndan Onazi'ye doğum günü sürprizi
Ağaoğlu'ndan Onazi'ye doğum günü sürprizi
Fenerbahçe, ilk yarıyı 17'nci sırada tamamladı
Fenerbahçe, ilk yarıyı 17'nci sırada tamamladı
Yeni Malatyaspor'da ilk yarı 'rüya' gibi geçti
Yeni Malatyaspor'da ilk yarı 'rüya' gibi geçti
Trabzonspor evinde rahat kazandı
Trabzonspor evinde rahat kazandı
Bursa'da beraberlik
Bursa'da beraberlik

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ