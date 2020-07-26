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Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü: 0-1

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor fikstürdeki puanlama ve sıralamaya göre 32 puanla 16'ncı olarak Süper Lig'e veda etti. Gaziantep Futbol Kulübü ise 46 puanla sezonu 8'inci sırada tamamladı.

26 Temmuz 2020 Pazar 08:51
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Yeni Malatyaspor TFF 1'inci Lig'e düştü: 0-1

17'nci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexandru'nun çektiği şut auta çıktı.

31'inci dakikada ev sahibi takımda Gökhan Töre ile gelişen atakta topla buluşan Kjartansson'un vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

45'inci dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin kale önüne yaptığı ortada topu kaleci Haydar son anda ağlara gitmekten kurtardı.

63'üncü dakikada ceza sahası dışından Mison'un kullandığı serbes vuruş ağlarla buluştu: 0-1.

67'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Vidar Kjartansson, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

80'inci dakikada ceza sahası içerisinde Gökhan'ın pasıyla topla buluşan Umut, vuruşunu yaptı, topun filelerle buluştuğu pozisyonu Hakem Arda Kardeşler ofsayt kararı verdi.

Karşılaşma, konuk ekip Gaziantep Futbol Kulübü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı. Böylelikle Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporGaziantep FK
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