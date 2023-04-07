Yelkenler olimpiyat madalyası için Paris 2024'e açıldı

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) Spor Sohbetleri'ne konuk olan Özlem Akdurak, 2016'da göreve geldiklerinden bu yana en büyük hedeflerinin olimpiyat madalyası olduğunu dile getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türk yelkenin en başarılı olimpiyatını geçirdiklerini vurgulayan Akdurak, şöyle konuştu:

"Tokyo'ya 6 branşta 8 sporcuyla katıldık. İki sınıfta da madalya yarışına katıldık. Finn sınıfında Alican Kaynar madalyaya yaklaşmıştı. 2024 Paris için Dünya Yelken Federasyonu birtakım sınıf değişiklikleri yaptı. Kartlar yeniden karılacak. Şu anda birçok sınıfta olimpik sporcularımız yurt dışında hazırlanıyor. 2024'e oldukça iddialı ve istekli hazırlanıyoruz. Olimpik sporcularımız yılın yaklaşık 200 günü yurt dışında çalışıyor. Tabii ülkemizde daha fazla olmalarını isteriz ama kendimizden daha iyi ülkelerle antrenman yapmak çok önemli. 2024 Paris'e çok iyi hazırlanıyoruz. Olimpik takımlarımız hem fiziksel hem de taktik olarak çok iyi çalışıyor. 2020 Tokyo'da kaçırdığımız madalyayı 2024 Paris'te alacağız. Olimpiyat madalyasıyla başarılarımızı taçlandırmak istiyoruz."

"Gençlerde ciddi başarılar aldık"

Türk yelkenin son dönemde önemli bir yükselişte olduğunu anlatan Akdurak, genç sporcuların aldığı başarılara dikkati çekti.

Akdurak, gençler kategorisinde aktif oldukları hemen hemen her sınıfta madalyalar aldıklarını vurgulayarak, "Son yıllarımızda gençlik sınıflarında çok fazla Avrupa ve dünya şampiyonlukları peş peşe geldi. Bu yüzden bizden danışmanlık isteyen ülkeler de oldu. Yaygınlık açısından Türkiye'de şu an istediğimiz seviyede değiliz, almamız gereken yol var. Yelkenin önünde birtakım engeller var. Hala kamuoyunda üst gelir grubuna ait olduğuna dair bir algı var. Biz bu algıyı kırmaya çalışsak da özellikle yat sınıflarıyla çok karıştırılıyor. Yaygınlaşma konusunda daha hızlı adımlar atmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yelken malzemesinde milli üretim

Yelken malzemelerinin ithalatla geldiğini bu yüzden de maliyetin yüksek olduğunun altını çizen Akdurak, yerli üretimin önemini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

"Malzemeye erişebilirlilik önemli. İthalata bağlı olduğumuz için biraz zorlanıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle, federasyon ve kulüplerin çabasıyla bunu aşmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yerli ve milli üretimin bir an önce hayata geçmesi en büyük arzumuz. Tam olarak istediğimiz seviyede değiliz ama kolay bir şey değil. En büyük hedeflerimizden biri yelken malzemesinde milli üretim."

Yelken branşının spor turizmi açısından da önemli olduğunu anlatan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Akdurak, "Birçok ülkede bu konu çok iyi işleniyor. Özellikle yelkenli yatçılık açısından hem yarışlarımıza katılım hem de muhteşem coğrafyamızın tanıtımı açısından branşımız çok önemli. Yelkende herhangi bir yılda şampiyona ilan ederseniz, o coğrafyanın tanınması için o bölgeye yurt dışından antrenmana geliniyor. Sadece şampiyona yılların da değil, o süreye kadar olan zaman da sporcular ülkenize geliyor. Spor turizm açısından yelken desteklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

- Tesisleşmenin önemi

Özlem Akdurak, yelkende tesislemenin önemine vurgu yaparak, bu yönde atılan adımları şöyle anlattı:

"İzmir Valiliği tarafından aldığımız Urla'da bir yerimiz var. Orayı olimpik kamp merkezi yapmak istiyoruz. Orada bulunduracağımız tekne envanteri sporcularımızın hizmetinde olacak. Böylece Kuzey Avrupa ülkelerinin de kamp merkezi haline gelebiliriz. Dünyanın en iyi sporcularını da böylece kendi evimizde ağırlamış oluruz. Yüzlerce çocuğumuz onlarla antrenman yapmış olur. Kulüplerimizdeki problem de tesisleşme. Gençlik ve Spor Bakanımız ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanımızın uygun görmesiyle tesisleşmeyle ilgili önemli bir adım atıldı. Kulüplerimizin faal olduğu yerler Gençlik ve Spor Bakanlığına geçti, önemli bir yük kalktı. Kıyı Kanunu'nda da yelken sporu lehine bir geliştirme olmalı. Aksi takdirde denize sıfır olması gereken kulüplerimizin sorunları bitmiyor. Bu sorunu da halledersek yelken daha hızlı gelişecek. Denizci bir ülkenin ilk adımı yelkenciliktir. Denizciliğin anaokuluyuz diyebilirim."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla yaptıkları proje gereği "Amatör Denizci Belgesi Pratik Uygulaması"nı kendilerinin vereceğini de aktaran Akdurak, "Denizlerimizde hızla çoğalan amatör denizcilerin, en basit denizcilik kurallarını tatbik ederek bu belgeyi alması gerekiyor. Bakanlığımızın online sınavlarını geçenler pratik sınavlara girebiliyor. Yelkenciliğin ve denizciliğin seviyesini artırmayı istiyoruz. Gelecek haftalarda çalışmaların start almasını bekliyoruz. Denizciliğin pratik ehliyetini biz vereceğiz." diyerek görüşlerini belirtti.

Özlem Akdurak, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın bu yıl da düzenleneceğini sözlerine ekledi.