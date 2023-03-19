Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen uluslararası yol koşusu Winter Run İstanbul'da dereceye girmek için 3 bine yakın sporcu mücadele etti.

19 Mart 2023 Pazar 19:04
Winter Run İstanbul'a 3 bine yakın sporcu katıldı

İstanbul

Şubat ayında yapılması planlanan ancak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen koşu, deprem bölgesine yardım ve dayanışma için bugün Bağdat Caddesi'nde düzenlendi.

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonunun desteğiyle organize edilen 10 kilometre parkurlu Winter Run İstanbul'a, 18 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Sporcular, Bostancı istikameti, Bağdat Caddesi, Göztepe Parkı'nı katedip start noktası Şaşkınbakkal'a ulaşarak yarışı tamamladı.

Dereceye girenlerler

Bilet gelirleri depremzedelere bağışlanacak yarış sonunda, erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden Abdullah Tuğluk 30.48'lik dereceyle birinci, İbrahim Erata 31.11'le ikinci, Mestan Turhan da 31.20'yle üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Batman Petrolspor üyesi Damla Çelik'in 36.26'lık dereceyle birinciliği elde ettiği yarışta, Dilan Atak 37.22'lik dereceyle ikinciliği ve Meryem Kılınç Gündoğdu da 37.35'le üçüncü oldu.

Birincilerin görüşleri

Erkekler birincisi Abdullah Tuğluk, kış koşusunun Türkiye'de ilk defa düzenlendiğine dikkati çekerek, "Ortam güzel, yağmur da çiseliyor. Parkur da güzeldi. Her şey mükemmel. Geldik, koştuk. Benim de antrenman yarışımdı. Mayıs ayında Avrupa barajı deneyeceğim." dedi.

İspanya'da gerçekleşecek 3 bin metre engel yarışı için Erzurum'da kampa gireceğini ve mayıs ayında da İspanya'ya geçeceğini aktaran Tuğluk, orada olimpiyat barajını deneyeceğini de sözlerine ekledi.

Kadınlarda birinci gelen Damla Çelik de Türkiye'ye 500 ve 800 metre yarışlarda temsil eden milli bir sporcu olduğunu belirterek, "Bu yarışa katılmamın sebebi depremzedelere ve yaşanan sel felaketinden zarar gören insanlara yardım etmek. Birinciliğimi onlara armağan ediyorum. Tüm Türkiye birlik olduk, desteğimiz tam onlar için, her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Batuhan Buğra Eruygun: "Yapılmayan şeyleri yapmak istiyoruz"

Eras Madencilik, Nilky, CarrefourSA, Danone ve Hayat Su firmalarının destek verdiği etkinliği düzenleyen milli atlet Batuhan Buğra Eruygun ise dünyada çok çeşitli bölgelerde yapılan bu yarışın Türkiye'de ilk kez yapıldığına işaret ederek, "Çok soğukta zor şartlarda yapılan bir yarış. O yüzden Türkiye'de pek yanaşılmamış herhalde buna. Biz de cesaretle giriştik bu işe ve burada yapılması gerektiğini düşündük." ifadesini kullandı.

Boş geçen kış sezonunu kendilerini denemek isteyen yarışçılar için bu yarışı düzenlediklerini kaydeden Eruygun, şöyle devam etti:

"Deprem felaketinden dolayı ertelemiştik. Deprem bizi çok üzdü. Organizasyon olarak daha ikinci günden bölgeye yardımlarımızı yaptık. Koşuyu yardım ve dayanışma koşusu olarak düzenledik. Buradan gelen ek gelirlerimizi deprem bölgelerine bağışlıyoruz. 'Her çocuk için bir kitap' sloganı oluşturduk. 18 ülkeden yaklaşık 3 bin kişi parkurda koştu. Biz bunu her sene yapmak isteriz. İsim hakkını da biz aldık. Yurt dışında da bunu yapmak için artık bizden izin alacaklar aslında. Patenti de bizde artık. Bu organizasyonu başka şehirlerde de yapmak istiyoruz. Bir dahaki sene bunu kara denk getirmeye çalışacağız. Yapılmayan şeyleri yapmak istiyoruz açıkçası."

AA

Anahtar Kelimeler:
Winter Run İstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Medipol Başakşehir, VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Lale Orta'ya tepki
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
Kasımpaşa, HangiKredi Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
Potada derbi heyecanı
Potada derbi heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi