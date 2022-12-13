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Walid Regragui: Bir fırsatımız var, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz

13 Aralık 2022 Salı 14:46
Walid Regragui: Bir fırsatımız var, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz

İSTANBUL - Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, “Yarın olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, yarın koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz” dedi.



Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Yarı Final karşılaşmasında yarın TSİ 22.00’de Al Bayt Stadı’nda Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fas Teknik Direktörü Walid Regragui açıklamalarda bulundu. Takımdaki son durum hakkında bilgi veren Regragui, “Takımda hafif sakatlıkları olan oyuncularımız var ama her gün daha iyiye gidiyorlar. Çok üst düzey bir sağlık ekibimiz var. Her gün güzel haberler alıyoruz. Şu anda herhangi bir oyuncum için ‘kesinlikle oynamayacak’ diyemem. Yüzde 100 olanlar karşılaşmaya başlayacak” diye konuştu.



“ANTİ-MBAPPE PLANIMIZ OLMAYACAK”



Fransa’nın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe için özel bir plan yapmayacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Hakimi, Mbappe’yi benden daha iyi tanıyor. Anti-Mbappe planımız olmayacak. Takım sadece ondan ibaret değil. Griezmann’ın bölgeler arasında oynadığı oyunun seviyesi inanılmaz. Hakimi harika bir şampiyon ve bu yüzden endişelenmiyorum” ifadelerini kullandı.



“HER MAÇTAN ÖNCE İNSANLAR ELENECEĞİMİZİ DÜŞÜNDÜLER AMA HALA BURADAYIZ”



Yarı finalde olmalarına rağmen takımın daha fazlasını başarmak için motivasyonu olduğunu belirten Walid Regragui, “İnsanlar, oynadığımız maçlardan sonra bizim yorgun olduğumuzu düşünmeye başladılar. Dünya Kupası yarı finalindeyseniz, yorgun olamazsınız. Biz hala daha fazlasını başarmak için aç bir durumdayız. Üst düzey bir çok takımı yendik. Her maçtan önce insanlar eleneceğimizi düşündüler ama biz hala buradayız. Hayallerimize yaklaşıyoruz ve oraya ulaşmak için savaşacağız” şeklinde konuştu.



“AFRİKA’NIN DÜNYANIN ZİRVESİNDE OLMASINI İSTİYORUZ”



Dünya Kupası’nı kazanma ihtimalleri hakkında da konuşan Regragui, “Açız. Yeterli olur mu bilmiyorum ama biz Afrika'nın dünyanın zirvesinde olmasını istiyoruz. Favori olmadığımızı biliyorum ama kendimize güveniyoruz. Bunun çılgınca olduğunu düşünebilirsiniz, ancak biraz delilik iyidir. Dünya Kupası’nı kazanma şansımız, turnuva başlamadan önce yüzde 1’di. Şimdi ise yüzde 12. Biz bu yüzdeyi daha da yukarıya çıkarmayı deneyeceğiz” diye konuştu.



“BİR FIRSATIMIZ VAR, 40 YIL DAHA BEKLEMEK İSTEMİYORUZ”



Dünya Kupası’nı kazanmak için önlerinde sadece 2 maç kaldığını vurgulayan Regragui, şanslarını en iyi şekilde kullanmak istediklerini belirterek, “Finale çıkıp kazanmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için her şeyi yapmaya hazırız. Yarın olağanüstü bir enerjimiz olacak. Yorulmadık, yarın koşacağız. Bir fırsatımız var, onu boşa harcamak, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz” açıklamasında bulundu.



“UMARIM FRANSA BİZE SAYGI DUYMAZ”



Yarı finalin kendileri için yeterli olmadığını aktaran tecrübeli teknik adam, “Kıtamızın zihniyetini değiştirmeye geldik. Yarı final yeterli dersek bu düşünceye katılmam. Finalde olmak istiyoruz. Umarım Fransa bize saygı duymaz çünkü öyle olursa bu durum onlar için zor olur” dedi.



20 BİN FASLI TRİBÜNDE OLACAK



Walid Regragui, basın toplantısında yaptığı açıklamada yarın Al Bayt Stadı'nda en az 20 bin Faslı taraftarın olacağını belirtti. Bu duruma değinen tecrübeli teknik adam, "Yarın evimizde oynayacağız. Bu durum bizi fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Walid RegraguiFas Milli Takımı
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