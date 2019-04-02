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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi önemli uyarı

Vodafone, 7 Nisan Pazar günü 14’üncü kez koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için Yandex Navigasyon ile ortak bir proje geliştirdi. Buna göre, yarı maraton rotasında bulunan Navi kullanıcıları, sıfır kilometre anlarında yarı maraton ile ilgili bilgilendirme mesajı görecek. Mesajda, kullanıcılara yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilecek.

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi önemli uyarı

Vodafone, 7 Nisan Pazar günü 14’üncü kez koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu için Yandex Navigasyon ile ortak bir proje geliştirdi. Buna göre, yarı maraton rotasında bulunan Navi kullanıcıları, sıfır kilometre anlarında yarı maraton ile ilgili bilgilendirme mesajı görecek. Mesajda, kullanıcılara yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilecek.

02 Nisan 2019 Salı 12:12
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Vodafone İstanbul Yarı Maratonu öncesi önemli uyarı

İSTANBUL - Vodafone, 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu için Yandex Navigasyon ile işbirliğine gitti. Vodafone ve Yandex Navigasyon tarafından geliştirilen projeyle, yarı maraton rotasında bulunan Navi kullanıcıları, sıfır kilometre anlarında uygulama ekranının alt kısmında yarı maraton ile ilgili bir banner (reklam bandı) görecek. Banner’ı yukarı kaydıran kullanıcılar, yarı maraton bilgilendirme mesajının tamamını görüntüleyebilecek. Mesajda, yarı maraton günü kapalı olacak yollar ile alternatif yollar hakkında bilgi verilerek, kullanıcıların gitmek istedikleri noktalara kolayca varmaları sağlanacak.
 
Diğer yandan, rotasında Bayrampaşa Forum İstanbul AVM bulunan Navi kullanıcıları da uygulama ekranında Vodafone’un marka ikonuyla karşılaşacak. İkona tıklayan Navi kullanıcıları, yarı maraton kitlerini 5-6 Nisan tarihlerinde bu lokasyonda düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı süresince alabileceklerine dair bir mesaj görecek.
 
Tarihi Yarımada’da koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda 7 Nisan Pazar günü düzenlenecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.
 
Start Yenikapı olacak

Yarı Maraton 21K Güzergahı, Yenikapı’dan başlayıp sahilden Kumkapı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi önündeki ışıklara kadar devam edecek ve ışıklardan dönecek. Sahil yolundan geri dönecek yarış, Zeytinburnu Veliefendi Sapağı’na kadar gidecek. Sapaktan 300 metre önce Ottomare Palace önünden geri dönecek ve başladığı yer olan Yenikapı Miting alanında bitecek.

10 bini aşkın sporcu bekleniyor

2017 yılı itibariyle Altın Kategori’ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’na yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu
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