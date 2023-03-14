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VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası, Avusturya'da başladı 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Milli Takımı'nın da mücadele edeceği 2023 VIRTUS Kayak Dünya Şampiyonası, Avusturya'da başladı. 

14 Mart 2023 Salı 14:57
VIRTUS Dünya Kayak Şampiyonası, Avusturya'da başladı 

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı özel milli sporcuların da madalya için yarışacağı şampiyona  Tirol eyaletindeki Innsbruck bölgesinde yer alan Seefeld kasabasında gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada Türkiye'yi özel sporculardan Aliye Zeynep Bingül, Ayşe Kader Yavuz, Muhsin Murat Bingül temsil ediyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, "Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir, dualarımız özel sporcularımız ile olacak. Önceliğimiz kazasız bir şampiyona olmasıdır." ifadelerini kullandı.
Şampiyona 16 Mart Perşembe günü tamamlanacak. 

AA

Anahtar Kelimeler:
VIRTUS Dünya Kayak ŞampiyonasıAvusturya
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