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Victor Nelsson: Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

11 Aralık 2022 Pazar 17:38
Victor Nelsson: Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum

ANTALYA (DHA)

Dünya Kupası’nda Danimarka olarak istedikleri performansı gösteremediklerini ifade eden Victor Nelsson, “Danimarka için istediğimiz seviyeye çıkamadık. Fransa'ya karşı bir maça daha çıktım. İyi de oynadığımı düşünüyorum. Gruptan çıkamadığımız için bir hayal kırıklığı var. Fransa maçından sonra bazı oyuncularla konuşma fırsatı yakaladım. Beni tebrik ettiler. Takımıma da başarılar dilediler” dedi.

Defansif olarak iyi bir takım olduklarını dile getiren Nelsson, “Bu sezon az gol yememizin sebepleri var. Torreira önümüzde çok iyi savunma yapıyor. Marcao'nun yerine Abdülkerim Bardakcı gelmesi buna etken değildir diye tahmin ediyorum. Daha çok takım olarak iyi savunma yapıyoruz. Genelde daha fazla deneyimli oyuncu olduğunu düşünüyorum. Daha az gol yiyoruz. O yüzden de maçı kazanıyoruz. Bu sezon geçen seneye göre daha deneyimli futbolcular var. Icardi iyi bir oyuncu. Hem takım arkadaşları hem de taraftarlar mutludur. Çok kaliteli bir oyuncu” şeklinde konuştu.

Galatasaray’la şampiyonluk hedefine kitlendiğini söyleyen Danimarkalı stoper, “Şu an odağım Galatasaray. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum. Şu an odaklandığım şey bu. Transfer konusuna enerji harcamıyorum” ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların gelişmeye açık olduğunu vurgulayan Nelsson, “Takımda gerçekten yetenekli futbolcular var. Mete, Emin bunlardan bazıları. Bazen dil engeli olabiliyor ama onlarla konuşuyoruz. Gelip bize soruyorlar. Kendilerini geliştirmeye açık oyuncular. Ben de elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Victor NelssonGalatasaray
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