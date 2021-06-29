Ve Batalla Sahaya İndi

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sezonnun ilk antrenmanında sahada efsane bir isim vardı. Bursaspor‘a yıllarca futbolcu ve kaptan olarak hizmet etmiş Pablo Martin Batalla bu sefer tesislerde teknik ekibin üyesi olarak idmanda yer aldı.

Mustafa Er‘in teknik ekibinde görev alan Pablo Batalla sezonun ilk antrenmanında bir grup ile birlikte düz koşu yapan Batalla sık sık arkasında kalan oyuncuları kontrol etti.Takımın kondisyon çalışması sırasında bir grupla birlikte koşan Pablo Batalla idman boyunca ara ara Mustafa Er ile bir araya gelip değerlendirmede bulundu.