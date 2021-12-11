VavaCars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor: 1-4

12'nci dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Burak'ın ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Pesic'in ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

29'uncu dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Karagümrük savunmasının kaptırdığı topta Cikalleshi, pasını sol kanattan hareketlenen Bytyqi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez son çizgiye indikten sonra penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Rahmanovic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

35'inci dakikada organize gelişen Karagümrük atağında topla birlikte hareketlenen Jimmy Durmaz'ın ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

53'üncü dakikada Konyaspor öne geçti. Ani gelişen atakta Abdülkerim'in pasıyla hareketlenen Serdar Gürler'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden ağlara gitti: 1-2.

59'uncu dakikada Konyaspor tehlikeli geldi. Hadziahmetovic'in sol kanattan penaltı noktası üzerine çıkardığı topla buluşan Serdar'ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano kurtardı. Seken topu önünde tekrar bulan Serdar'ın bu sefer kafayla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

71'inci dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Serdar'ın ceza sahasına çıkardığı topu savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası çizgisinin hemen içinde topla buluşan Soner'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Viviano yatarak çelmeyi başardı.

79'uncu dakikada Karagümrük'ün kaleyi cepheden gören bir noktada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Balkovec'in sert şutunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kapattığı köşeden kornere çeldi.

83'üncü dakikada Musa'nın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Pesic'in dönerek yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

84'üncü dakikada ani gelişen Konyaspor atağında topla birlikte ceza sahasına doğru hareketlenen Michalak, ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde Luckassen'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem, Luckassen'i müdahalesinden dolayı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

85'inci dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Michalak'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin kapattığı köşeden filelere gitti: 1-3.

88'inci dakikada Konyaspor bir gol daha buldu. Soner Dikme'nin pasında sol kanattan ceza sahası içerisine giren Serdar'ın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Karşılaşma Konyaspor'un 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.