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VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Arabam.com Konyaspor: 3

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor maçı 3-3 tamamlandı.

08 Ocak 2023 Pazar 18:24
VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - Arabam.com Konyaspor: 3

7. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Colley'in sağdan ortaladığı topa Diagne altı pasın önünde kafayla vurarak golünü attı: 2-0.

42. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Müsabakanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-0 üstün bitirdi.

65. dakikada Arabam.com Konyaspor'un golü geldi. Muric'in sağdan ortaladığı topu Diouf kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

71. dakikada Muric'in sağdan ortaladığı topa Muhammet Demir kafayla vururken, meşin yuvarlak kalecinin müdahalesiyle üst direğe çarparak kornere gitti.

72. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan kullanılan kornerde Diouf meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 2-2.

77. dakikada Bytyqi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi. Dönen topa Adil Demirbağ altıpas üstünden vururken, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

88. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taç atışıyla başlayan atakta Ozdoev'in ceza sahası içinde verdiği pasla penaltı noktası yakınlarda buluşan Kerim Frei, bekletmeden şutunu çekti ve top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 3-2.

90+5. dakikada Konyaspor beraberlik golünü attı. Guilherme'nin soldan ortaladığı topa Diouf arka direkte kafayla vurdu ve skoru bir kez daha eşitledi: 3-3.
Müsabaka 3-3 eşitlikle tamamlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolVavaCars Fatih KaragümrükArabam.com Konyaspor
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