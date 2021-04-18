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VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğunu değerlendirdi

VakıfBanklı voleybolcular lig şampiyonluğunu DHA'ya değerlendirdi

18 Nisan 2021 Pazar 10:52
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VakıfBanklı voleybolcular şampiyonluğunu değerlendirdi

İSTANBUL (DHA)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 12'nci şampiyonluğunu elde eden VakıfBank'ta final serisinin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Isabelle Haak ve smaçör Tuğba Şenoğlu, şampiyonluk kutlamalarının ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. 

Şampiyon oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Isabelle Haak, "Çok mutluyuz, 3 kere üst üste şampiyon olduk, bunu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Koşullardan dolayı istediğimiz şekilde bitirememiş olabiliriz ama iki sezondur bunu için çalıştık. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Geçen sene pandemiden dolayı lig bitmediği için mutlu olamadık. Ancak bu sene en azından bu koşullarda ligi bitirebildik. Hak edilmiş bir şampiyonluk aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN BENİM İÇİN AYRI BİR ÖNEMİ VAR"

Avrupa kupalarında kendisinin ilk finali olacağının altını çizen Haak,  "Bu Süper Final, çok uzun zamandır, geçen seneden beridir beklediğimiz bir şey. Şampiyonlar Ligi finalinin benim için ayrıca bir önemi var. Benim ilk finalim olacak. Uzun zamandır bunun için hazırlanıyoruz. Çok heyecanlıyım ve çok zor bir maç olacak. Bu karşılaşmayı iple çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

TUĞBA ŞENOĞLU: KEŞKE SON MAÇI DA OYNAYABİLSEYDİK

Finalin 3'üncü maçını da oynamak istediklerini ancak koronavirüs vakaları nedeniyle böyle bir karar alındığını belirten Tuğba Şenoğlu, "Güzel bir his. 3 senedir üst üste şampiyon oluyoruz. Son maçı da keşke oynayabilseydik. Ancak böyle tercih edildi. Koronavirüs bütün dünyayı olduğu gibi voleybolu da sarstı. Oynansaydı güzel bir rekabet olabilirdi. Kısmet değilmiş, ancak yine de çok mutluyuz" dedi.

"GUİDETTİ İLE ÇALIŞMANIN BANA KATKISI ÇOK BÜYÜK OLDU"

Geçen yıllara göre daha çok gelişim gösterdiğini söyleyen Tuğba Şenoğlu, "Geçen senelere göre daha çok geliştiğimi düşünüyorum. Burada antrenman yaparak, tekrardan Guidetti ile çalışmanın bana katkısı çok büyük oldu. Geliştiğimi, daha iyi olduğumu düşünüyorum" diye konuştu.

"HAZIR BİR ŞEKİLDE ORADA SAVAŞACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanacaklarını ifade eden 23 yaşındaki smaçör, "Şimdi Fenerbahçe serisi bitti. Artık final maçına hazırlanacağız. 10-12 günlük bir süreç var. Oraya hazır bir şekilde gideceğiz. Önemli bir maç ve bu maçı da çok istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Hazır bir şekilde orada savaşacağız" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfBanklı VoleybolcularVoleybol
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