VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne galibiyetle başladı

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Lucian-Vasile Nastase, Aleksander Sikanjic

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Tuğba Şenoğlu 1, Kübra Çalışkan 1, Chiaka Ogbogu 11, Gabi 15, Isabelle Haak 35, Michelle Bartsch-Hackley 14,

VERO VOLLEY MONZA: Katarina Lazovic 12, Magdalena Stysiak 7, Lisa Van Hecke 7, Alessia Orro 1, Anna Danesi 8, Katerina Zakchaiou 2, Hanna Davyskiba 16, Sonia Candi 6,

SETLER: 23-25, 25-23, 25-16, 25-21

SÜRE: 117 dakika (33′,31′,24′, 29′)

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Vero Volley Monza’yı 3-1 mağlup etti.

VakıfBank’ta Isabelle Haak 35 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçildi. VakıfBank’ta Gabi 15, Michelle Bartsch-Hackley 14 ve Chiaka Ogbogu ise 11 sayı ile çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu.

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 9 Aralık Perşembe, TSİ 20.00’de Finlandiya temsilcisi LP Salo’ya konuk olacak.