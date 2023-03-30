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VakıfBank'ın ABD'li oyuncusu Ogbogu: Türkiye, voleybol ve yaşamak için çok güzel

VakıfBank forması giyen ABD'li voleybolcu Chiaka Ogbogu, Türkiye'nin hem kariyerini sürdürmek hem de yaşamak için güzel bir ülke olduğunu kaydetti.

30 Mart 2023 Perşembe 17:13
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VakıfBank'ın ABD'li oyuncusu Ogbogu: Türkiye, voleybol ve yaşamak için çok güzel
İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 28 yaşındaki sporcu; kariyeri, lig ve Türkiye'deki yaşamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin forma giyilebilecek en iyi ülkelerden olduğunu dile getiren Chiaka Ogbogu, "Sadece voleybol anlamında değil; İstanbul olsun, görülecek yerleri olsun, çok güzel bir ülke. Buraya gelmeden önce (Jordan) Larson gibi arkadaşlarımdan bilgi almıştım. Hem voleybol hem de yaşamak için çok güzel bir ülke." diye konuştu.

Sezon içinde bugüne kadar oynadıkları bütün maçların çok çekişmeli geçtiğini, CEV Şampiyonlar Ligi ile ligde kaybettikleri karşılaşmalar olduğunu vurgulayan Ogbogu, "İniş çıkışlarımız oldu ama şu anda hazırız. Üç Türk takımı CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mücadele edecek. Biz de kalan maçlarımızda elimizden gelenin en iyisini yapıp, hedefimize odaklanıp, iyi sonuçlar almak istiyoruz. Türkiye ligi bu anlamda en üst seviye organizasyonlardan olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye; İtalya ve Polonya'ya göre öne çıkıyor"

ABD'nin dışında forma giydiği Polonya ve İtalya ligleriyle Türkiye'yi kıyaslayan Ogbogu, "Hepsi çok üst düzey ligler. Türkiye ligi; İtalya ve Polonya'ya göre biraz daha öne çıkıyor diyebilirim. CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3 Türk takımı var. Türk takımları rekabetçi ve diğer takımları yenebilecek güçte. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'den daha fazla takımı iyi yerlerde görebiliriz." açıklamasını yaptı.

Çok başarılı bir kulüpte bulunduğunun altını çizen ABD'li oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"VakıfBank önemli başarılara imza atmış bir kulüp. Bir sporcu olarak buraya gelmeden önce de VakıfBank'ın çok başarılı ve başarıyı her zaman kovalayan bir takım olduğunu biliyorsunuz. Bugün salona baktığınız zaman üst üste her yıl bir kupanın olduğunu gördüğünüz bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Bu hikayenin ve bu kulübün bir parçası olmak gurur verici. Ben buradan ayrıldığımda da başarılar devam edecek. Bu kulüp böyle bir kültüre sahip. VakıfBank isminin bir ağırlığı var. Diğer kulüplerde oynayan arkadaşlarım, bir kurada rakip olmak istemiyorlar. Şunu da biliyorsunuz, eğer rakibiniz VakıfBank ise o maça çok iyi hazırlanarak, sahaya en iyisini koyarak çıkmanız gerekiyor."

"Bodrum ve Kaş gibi yerleri görmeyi çok istiyorum"

Fırsat buldukça Türkiye'yi gezen ve 2 yıl önce gittiği Kapadokya'ya hayran kaldığını söyleyen Ogbogu, "Kapadokya harika bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka gidip görülmesi gereken bir yer. Sadece balona binmek değil, orada dolaşmak, manzarayı ve o tarihi yaşamak gerçekten çok keyif verici." şeklinde konuştu.

Türkiye'de gezmek istediği birçok yer olduğunu da aktaran ABD'li sporcu, ilk olarak Bodrum ve Kaş gibi güney sahillerini görmeyi planladığını dile getirdi.

"Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum"

Türk mutfağına değinen Ogbogu, özellikle mercimek çorbasını çok sevdiğini dile getirirken, "Mercimek çorbası Türkiye'de çok yaygın olan, belki basit olarak yapılan bir çorba ama inanılmaz tadı var, çok seviyorum. Bunun dışında geleneksel Türk kahvaltısına bayılıyorum. Yumurta, pişi, domates, salatalık ve birçok seçenek oluyor. Tabii bu kahvaltıyı yapmak için de boş gününüzün olması gerekiyor. Çünkü kahvaltı yaptıktan sonra akşama kadar bir şey yemiyorsunuz." dedi.

Daha önce İtalya'da da forma giyen başarılı sporcu, iki ülkenin mutfağı arasında da kıyas yaparak, "Bizim takım içinde de kıyaslanan bir durum bu. Teknik ekibimizde İtalyanlar var. Bunun ortasında kalmak istemem. Ancak Türk mutfağını gerçekten çok seviyorum. İsmini bilmiyorum ama çok fazla geleneksel Türk yemeğini tatmaya çalışıyorum. Pirinçle yapılan yemekleri denedim, sarmayı, dolmayı denedim ve çok seviyorum. Yenilerini de denemek istiyorum. Bu anlamda Türk yemekleri daha güzel diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"Ailem Nijerya'dan göç etmiş"

Nijerya asıllı bir ailenin çocuğu olan Chiaka Ogbogu, ailesinin ABD'ye göç etme hikayesini, "Ailem 1980'lerin başında Nijerya'dan ABD’ye göç etmiş ama annem ve babam New York'ta tanışmış. Babam doktor, annem de modayla ilgileniyor. Ardından New Jersey'ye taşınmışlar. Ben doğduktan sonra da Dallas, Texas'a taşınmışız. Voleybola burada başladım. Voleybolla tanıştım ve kariyerim bu şekilde ilerledi. Ailem de benimle beraber bu sporu öğrendi. Geçtiğimiz hafta buradalardı. Beni ziyaret ettiler." sözleriyle anlattı.

Kariyerinin ardından Türkiye'de yaşayıp yaşayamayacağıyla ilgili soruya Ogbogu, "Burayı çok seviyorum ve gezmeyi de istiyorum. Kariyerimin ardından burada yaşamak isterim ama ailem ve sevdiklerim ABD'de. Şunu söyleyebilirim, Türkiye her yıl gelip görebileceğim bir yer. Her yıl mutlaka gelip bir yerini, bölgesini gezmek istediğim bir yer. 2,5 yıldır İstanbul'da gezmeye çalışıyorum ama göremediğim çok fazla yer var. İstanbul ve Türkiye'yi gezmek bir ömür sürer. Kariyerim sona erdikten sonra da Türkiye'ye gelmeye devam edeceğim." diye konuştu.

İzlemekten en çok keyif aldığı sporların başında tenisin geldiğini söyleyen Chiaka Ogbogu, Japon tenisçi Naomi Osaka'yı çok beğendiğini dile getirerek, "Tenisi oynamaktan ziyade izlemeyi çok seviyorum. Geçtiğimiz yıllarda ABD Açık'ı izleme ve Naomi Osaka'yla tanışma fırsatı buldum. Harika bir sporcu. Beraber tenis maçı yapmak istesem bile sanırım Naomi benimle maç yapmak istemez." şeklinde konuştu.

Son olarak Fenerbahçe Opet ile oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarına dikkati çeken başarılı sporcu, "Önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçları var. Çok keyifli geçecek. Herkes izlesin. Umarım herkese güzel bir voleybol atmosferi yaşatabiliriz." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Chiaka OgboguVakıfbankVoleybol
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