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VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe Opet’i altın set sonunda eleyerek Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nde İtalyan temsilcisi Imoco Conegliano’nun rakibi oldu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 21:08
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finalde

4’er şampiyonlukla turnuva tarihinin en çok zafer yaşayan iki ekibini karşı karşıya getirecek CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali’ne, 22 Mayıs’ta Slovenya’nın Ljubljana kenti ev sahipliği yapacak. 8’inci kez finalde boy gösterecek olan ve bu alanda rekoru elinde bulunduran VakıfBank, geçtiğimiz sezon da CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Imoco Conegliano ile mücadele etti. Sarı-siyahlılar son  FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde de İtalyan ekibi finalde rakibini mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VakıfbankCEV Şampiyonlar LigiVoleybol
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