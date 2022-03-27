Uşakspor berabere kaldı

UŞAK (DHA)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Uşakspor, yeni teknik direktörü Ümit Karan'la çıktığı ilk maçta evinde Kırşehir Belediyespor'la golsüz berabere kaldı. Karan, takımın genel görüntüsünden memnun kaldığını belirterek, "Çok kısa zaman oyuncularımla bir arada oldum. Ancak biz iyi bir takımız. Kalan 7 maçta kendimizi gösterip rahat olabileceğimiz bir konuma geleceğiz" dedi. Hafta içi Nazilli Belediyespor deplasmanına çıkacak Uşakspor'un grupta 34 puanı bulunuyor.