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Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor'la karşılaşacak.

09 Nisan 2023 Pazar 12:03
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Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak
İstanbul

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde son 5 haftada hanesine 9 puan yazdıran İstanbul temsilcisi, rakipleriyle arasındaki puan farkını kapattı.

Geride kalan 26 maçında 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi alan kırmızı-beyazlılar, topladığı 23 puanla 18. sırada bulunuyor.

Ümraniyespor'da savunmanın önemli isimlerinden Tomislav Glumac, sarı kart cezası nedeniyle Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek. Kart sınırındaki Isaac Sackey ve Valentin Gheorghe, bu maçta kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

İki ekibin ligin ilk yarısında İstanbul'da karşılaştığı mücadele 2-2 beraberlikle sona ermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
HangiKrediÜmraniyesporSüperTotoSüperLigYukatelKayserispor
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