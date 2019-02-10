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Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 4 Türkiye rekoru

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Edirne'de düzenlediği  'Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda sezonun henüz başı olmasına rağmen 4 Türkiye rekoru kırıldı.

Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 4 Türkiye rekoru

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Edirne'de düzenlediği  'Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup Yüzme Şampiyonası'nda sezonun henüz başı olmasına rağmen 4 Türkiye rekoru kırıldı.

10 Şubat 2019 Pazar 14:22
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Uluslararası Türkiye Turkcell Edirne Cup'ta 4 Türkiye rekoru

EDİRNE,(DHA)

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda cuma günü başlayan şampiyonada aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 6 ülkeden toplamda 350'ye yakın sporcu dereceye girmek için yarıştı. Bu yıl ilki düzenlenen organizasyon hakkında konuşan Milli Takımlar Teknik Direktör Yardımcısı Hakan Eskioğlu, sezonun henüz başı olmasına rağmen 4 Türkiye rekorunun kırılmasının ümit verici olduğunu söyledi.

Uzun yıllar sonra ilk defa bu kalitede bir şampiyonanın gerçekleştirildiğini ifade eden Eskioğlu, "Daha önceden Avrupa Kısa Kulvar ve Dünya Kısa Kulvar gibi büyük turnuvalara imza attık federasyon olarak. Fakat böyle uluslararası çapta son zamanlarda hiçbir organizasyonumuz yoktu. Avrupa'da devamlı her hafta olan organizasyonları biz maalesef şimdiye kadar gerçekleştiremedik fakat bundan sonra amacımız her sene başka bir ilde böyle bir turnuvayı devamlı surette yapmak ve uluslararası çapta bir yüzüme şenliğine dönüştürmek. Böylelikle hem oranın yüzmesini kalkındırmak, geliştirmek ve illerimizi tanıtarak ülkemizin tanıtımını uluslararası düzeyde daha fazla yapmak istiyoruz" dedi.

6 ÜLKEDEN 350 SPORCU KATILDI

Avrupa Şampiyonası ayarında bir şampiyona yaptıklarını dile getiren Eskioğlu, "Bu sene 6 ülke katıldı. Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Rusya, Makedonya ve Ukrayna ile birlikte 6 ülkeden 60 civarında yabancı sporcu var. Türkiye'den de 290 sporcu var. Bunların 190'ını geçen sene Temmuz ayında yapılan yaz şampiyonasında belirledik ve bir altyapı oluşturduk. Yani önümüzdeki 10 yıl boyunca ülkemizi yurt dışında temsil edecek çocukların yüzde sekseni şu anda burada. Çocuklarımızın Uluslar arası arenada müsabaka tecrübelerini arttırmak adına bu şampiyonlar çok iyi oluyor" diye konuştu.

4 TÜRKİYE REKORU KIRILDI

Sezonun başı olmasına rağmen 4 Türkiye rekoru kırıldığını belirten Eskioğlu, "Sezonun başı olmasına ve 50 metrelik havuz sezonu yeni açılmış olmasına rağmen şu ana kadar 4 güzel derece var, 4 tane Türkiye rekoru kırıldı. Bir tanesi açık yaş olmak üzere 3 tane 15-16 yaş arası Türkiye rekoru kırıldı ve kırılan rekorlar arasında Avrupa Gençler Şampiyonası barajını geçen sporcularımız var. Bunların hepsi şu anda kamplardan buralara geldiler. Hazır olmamalarına rağmen hakikaten zor olan barajları şu anda geçmiş durumdalar. Bu da ekibin ne kadar iyi olduğunu, sporcuların ne kadar kaliteli olduğunu da gösteriyor" dedi.

Eskioğlu, ayrıca hedeflerinin yaz aylarında yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyatı, Akdeniz Ülkeleri Yıldızlar Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Büyükler Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek olduğunu kaydetti. 

DHA

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TürkiyeRekorUluslararasıTürkiye Turkcell Edirne Cupönce Vatan
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