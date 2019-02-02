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Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen 37'nci Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün başladı.

Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sponsorluğunda Cebeci Spor Salonu'nda düzenlenen 37'nci Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Şampiyonası bugün başladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:45
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Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası

11 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği turnuvada bugün 55, 63, 72, 82, 97 kilolarlada eleme ve yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

55 kiloda Doğuş Ayazcı ve Şerif Kılıç, 72 kiloda Cengiz Arslan, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Cenk İldem, yarı final müsabakalarında rakiplerini saf dışı bırakarak finale yükselen isimler oldular.

Yarın bronz madalya için mindere çıkmaya hak kazanan isimler ise şu şekilde: 55 kilo Müslüm Alınlı, 63 kilo Veysel Sarıkurt, Abdurrahman Altan, Rahman Bilici, 72 kilo Serdar Akgül, Fevzi Topçu.

Turnuvada yarın 60, 67, 77, 87, 130 kilolarda eleme ve yarı final müsabakaları ile 55, 63, 72, 82, 97 kilolarda repesaj ve final maçları yapılacak. Ayrıca saat 17.00'de turnuvanın açılış seremonisi de düzenlenecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vehbi Emre Ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
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