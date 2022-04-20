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Uluslararası Edirne Maratonu’nun parkuru değişti

20 Nisan 2022 Çarşamba 15:12
Uluslararası Edirne Maratonu’nun parkuru değişti

EDİRNE - Edirne'de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu’nun parkuru, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Selimiye Meydanı’nda devam eden çevre düzenlemesi nedeniyle değişti. Dernek Başkanı Önder Akdağ, 10 ile 21 kilometrelik parkurlarda koşulacak maratonun tarihi ve turistik birçok mekanıyla dikkat çeken Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi’ndeki Lozan Anıtı’ndan başlayacağını söyledi.

Edirne’de Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek Uluslararası Edirne Maratonu’nun parkuru değişti. Dernek Başkanı Önder Akdağ, Akdağ, maratonunun, Edirne’nin Karaağaç Mahallesi’ndeki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin de bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi’nden başlayacağını söyledi. 20’nci yüzyılın başında Mimar Kemalettin’in projesi olarak inşa edilen tarihi Edirne Tren Garı’ndan Lozan Anıtı’na, Milli Mücadele ve Lozan Müzesi’nden İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi’ne kadar tarihi ve turistik birçok alanın bulunduğu Karaağaç Yerleşkesi’ndeki Lozan Anıtı önünde maratonun yeni güzergahını açıkladı.

'GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ’NE TAŞIMA KARARI ALDIK'

Akdağ, 8 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek 7’nci Uluslararası Edirne Maratonu’nda güncelleme yaptıklarını belirterek, "Bu hafta maratonun kayıtlarını kapatmıştık. Fakat yoğun talep ve ilgi üzerine 7 günlük ek kayıt süresi açtık. Ayrıca maratonumuzun etkinlik alanı Selimiye Meydanı. Bu yıl devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yapmış olduğu bir çalışma var; Selimiye Meydanı düzenleme çalışması. Alanın teslimi gerçekleşmediği için bu yıl maratonun etkinlik alanını şu anda içinde bulunduğumuz Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne taşıma kararı aldık. İlgili kurumlarla yaptığımız toplantılarda ve Trakya Üniversitesi Rektörümüz Erhan Tabakoğlu ile yaptığımız görüşmelerde, maratonun sporcu kit dağıtımı, etkinlik alanı, ‘start’ ve ‘finish’ noktası olarak Güzel Sanatlar Fakültesi’ni Edirne Maratonu’na katılacak sporculara kendileri açmış oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Edirne maratonunun, uluslararası bir etkinlik olduğunu vurgulayan Akdağ, "Şehrimiz doğal olarak çok görünür olacak. Bu alan da tarihi dokusu itibariyle kartpostallık bir alan. Burası parkurumuzdu, sporcularımız buradan geçiyorlardı ama bütün sporcular bu alanı doya doya yaşayacaklar. Çünkü burası aynı zamanda açık bir müze. O yüzden bu alanda bütün sporcuları ağırlamaktan onur duyacağız" diye konuştu.

PARKURLAR 10 İLE 21 KİLOMETRE 

10 ve 21 kilometre koşacak atletlerin güzergahlarını açıklayan Akdağ, "Parkurlar ilgili bir güncellememiz var; ‘start’ ve ‘finish’i buraya aldığımız için geçmiş yıllarda 10 kilometre koşan sporcularımız, Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkış gerçekleştiremiyordu. Bu yıl ‘start’ı buradan veriyoruz. Bütün atletler Pazarkule Sınır Kapısı’ndan çıkarak, sembolik geçişi yaparak geri dönüyorlar. 10 ve 21 kilometre koşanlar, Pazarkule’den dönüşte Lozan Caddesi’nde koşarak Edirne istikametine gidiyorlar. 10 kilometre koşan sporcular, Protokol Evi’nden tekrar Lozan Anıtı’na geri dönüş sağlayarak, parkuru tamamlamış sayılıyorlar. 21 kilometre koşanlar ise çarşı istikametinden Selimiye’ye doğru koşarak, Selimiye’nin etrafında bir tur attıktan sonra başlangıç noktasına gelerek ‘finish’e ulaşmış oluyorlar. Bu parkur güncellemesi, hem maratonun dereceleri açısından, hem Pazarkule’den ülkeye girişteki Türkiye tabelasının altında fotoğraf vermesi açısından da önemliydi. Bu da gerçekleşmiş olacak. Herkesi Edirne yılında Edirne’de ağırlamaktan onur duyacağız" şeklinde konuştu.

1022 ATLETTEN 150’Sİ YABANCI

Akdağ, maratona yaklaşık 150 yabancı atletin de katılacağını ifade ederek, "Daha önceden koyduğumuz bir hedef var; 2022, Edirne yılı. Doğal olarak biz 1022 atletle bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Hedefimizi tutturacağız. Bu sene ciddi anlamda yabancı atlet katılımı da var. Şu anda 150’ye yakın yabancı atlet kayıtlı. Balkan ülkelerinden, ağırlığı Yunanistan ve Bulgaristan’dan. Çok renkli bir etkinlik olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Edirne MaratonuParkur
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