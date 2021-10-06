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Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İspanya, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 23:45
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Uluslar Ligi'nde ilk finalist İspanya

UEFA Uluslar Ligi yarı final mücadelesinde İtalya, San Siro Stadı'nda İspanya'yı ağırladı. Karşılaşmanın 17'nci dakikasında sol kanattan gelişen İspanya atağında Oyarzabal'ın ortasına penaltı noktasının üzerinde sağ ayağıyla bekletmeden vuruşunu yapan Ferran Torres, İspanya'yı 1-0 öne geçirdi. 42'nci dakikada İtalya'da Bonucci, Busquets'e kafa topu mücadelesinde dirsek attığı sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 45+2'nci dakikada organize gelişen İspanya atağında ilk golde olduğu gibi sol kanattan Oyarzabal, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine yolladı, Ferran Torres'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve İspanya ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 83'üncü dakikada Chiesa, orta sahada kaptığı top ile ceza sahası içerisine girdi ve boş pozisyondaki Pellegrini'yi gördü. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ve İtalya farkı 1'e indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca İspanya, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve finale yükseldi.

İspanya'nın finaldeki rakibi, yarın oynanacak olan Belçika-Fransa mücadelesinin galibi olacak. Final karşılaşması, 10 Ekim Pazar günü saat 21:45'te San Siro Stadı'nda oynanacak.

GAVI İSPANYA TARİHİNE GEÇTİ

İspanya Milli Takımı'na ilk kez çağrılan Barcelonalı oyuncu Gavi, İtalya maçıyla birlikte İspanya Milli Takım tarihine adını yazdırdı. Genç orta saha oyuncusu 17 yaş 62 gün ile İspanya Milli Takım formasını giyen en genç oyuncu olmayı başardı. Gavi'den önceki rekoru ise 17 yaş 284 gün ile Angel Zubieta elinde bulunduruyordu. 

İTALYA'NIN YENİLMEZLİK REKORU SONA ERDİ

İspanya'ya 2-1 kaybederek Uluslar Ligi'nde finale yükselemeyen İtalya'nın 37 maçlık yenilmezlik rekoru da bitmiş oldu. İtalya, son olarak 10 Eylül 2018'de Portekiz'e 1-0 mağlup olmuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Uluslar LigiİtalyaIspanyaFutbol
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